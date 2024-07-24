ABD'de utanç görüntüleri! İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı! Elon Musk da orada

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atıyor. Eline masum Filistinlilerin kanı bulaşan Netanyahu bugün ABD'de utanç görüntülerine sebebiyet verdi. Netanyahu ABD Kongresi'ne onur konuğu olarak katıldı ve alkışlarla karşılandı. Konuşmasında soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum" diyen Netanyahu'ya alkış tutanların arasında Elon Musk'ın da olduğu görüldü.