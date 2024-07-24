ABD'de utanç görüntüleri! İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı! Elon Musk da orada

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atıyor. Eline masum Filistinlilerin kanı bulaşan Netanyahu bugün ABD'de utanç görüntülerine sebebiyet verdi. Netanyahu ABD Kongresi'ne onur konuğu olarak katıldı ve alkışlarla karşılandı. Konuşmasında soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum" diyen Netanyahu'ya alkış tutanların arasında Elon Musk'ın da olduğu görüldü.
Başta Türkiye ilk günden bu yana katil Netanyahu'ya 'dur' derken bugün ABD'de utanç anları yaşandı. Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin 'onur konuğu' davetini kabul ederek ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere ülkeye gitti.
KATİL ONUR KONUĞU OLARAK KATILDI
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyhahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı.Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etti.