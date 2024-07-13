Soykırımcı İsrail alçak saldırısı sonrası El Mevasi'deki yıkım böyle görüntülendi! İşte kare kare vahşet

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 281 gündür sürdürüyor. İsrail ordusunun "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi bölgesinde sivillerin kaldığı çadırlara savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 71 kişi hayatını kaybetti. Alçak saldırı sonrası El Mevasi'deki yıkım böyle görüntülendi.
Soykırımıc İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesinde 71 Filistinliyi öldürdüğü saldırı, ağır yıkıma yol açtı.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 281 gündür sürdürüyor. İsrail ordusunun "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi bölgesinde sivillerin kaldığı çadırlara savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 71 kişi hayatını kaybetti, 289 kişi de yaralandı.