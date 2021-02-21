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ABD’de kriz! Tüp kuyruğu ve elektrik kesintilerinin ardından şimdi de ‘büyük felaket’ ilan edildi!

Dünyayı ele geçiren koronavirüsten en çok etkilenen ABD'de şimdi de hava koşullarıyla savaşıyor. Teksas'ta günlerdir yaşanan elektrik kesintisi, halkı zorluklarla karşı karşıya bıraktı. ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir haftadır ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkisi altına alan şiddetli kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etti.

21.02.2021 11:59 - Son Güncelleme: 21.02.2021 12:25
ABD’de kriz! Tip ve su kuyruğunun ardından şimdi de ‘büyük felaket’ ilan edildi!

ABD'nin güney eyaletlerine kadar inen kutup soğukları kış aylarının ılık geçtiği Teksas eyaletinde hayatı felç etti, milyonlarca insan günlerdir elektrik kesintileri nedeniyle donuyor ve onlarca kişi hayatını kaybetti.

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ABD’de kriz! Tip ve su kuyruğunun ardından şimdi de ‘büyük felaket’ ilan edildi!

Kar ve tipinin gelmesiyle Teksas kelimenin tam anlamıyla cehenneme döndü; 20 yılı aşkın Cumhuriyetçi valilerin yönettiği eyalette enerji hatları devre dışı kaldı, sular kesildi, yakacak odun bile bulunamadı.

ABD’de kriz! Tip ve su kuyruğunun ardından şimdi de ‘büyük felaket’ ilan edildi!

Gaz ve su kuyruklarının ortaya çıktığı, insanların evlerinde battaniyeye sarılarak yaşayabildiği Teksas için Joe Biden yönetimi harekete geçti, CNN Beyaz Saray'ın eyalet için 'büyük felaket' ilan ettiğini duyurdu.

ABD’de kriz! Tip ve su kuyruğunun ardından şimdi de ‘büyük felaket’ ilan edildi!

Resmi açıklamada, Biden'in 'şiddetli kış soğuklarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına destek olmak için büyük felaket ilan ederek, eyalet ve yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdiği' belirtildi.

ABD’de kriz! Tip ve su kuyruğunun ardından şimdi de ‘büyük felaket’ ilan edildi!

Açıklamada, yardımın geçici konut ve ev onarımları için hibeleri, düşük maliyetli kredileri, bireylerin ve işletme sahiplerinin felaketin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacak diğer programları içerebileceği vurgulandı.