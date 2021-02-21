ABD’de kriz! Tüp kuyruğu ve elektrik kesintilerinin ardından şimdi de ‘büyük felaket’ ilan edildi!
Dünyayı ele geçiren koronavirüsten en çok etkilenen ABD'de şimdi de hava koşullarıyla savaşıyor. Teksas'ta günlerdir yaşanan elektrik kesintisi, halkı zorluklarla karşı karşıya bıraktı. ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir haftadır ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkisi altına alan şiddetli kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etti.
21.02.2021 11:59
- Son Güncelleme: 21.02.2021 12:25