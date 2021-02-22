ABD eski başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı teklif dünyayı şaşkına çevirdi

Kuzey Kore, başından bu yana nükleer programından vazgeçmesi için Amerika'nın uyguladığı yaptırımları kaldırmasını istiyordu. Trump da Kuzey Kore'nin nükleer programından tamamen ve hemen vazgeçmesini talep ediyordu ancak görüşmelerde bu yönde bir ilerleme yaşanmamıştı. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, geçmişte "Roket Adam" diyerek dalga geçtiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı teklif, dünyayı şaşkına çevirdi. İddiaya göre Trump, Kuzey Koreli diktatör Kim Jong-un'a 2019'da Vietnam'da bir zirve için bir araya gelmelerinin ardından şaşırtıcı bir teklifte bulundu. İşte dünyanın konuştuğu o teklif.

22.02.2021 10:01 - Son Güncelleme: 22.02.2021 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





