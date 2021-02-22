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ABD eski başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı teklif dünyayı şaşkına çevirdi

Kuzey Kore, başından bu yana nükleer programından vazgeçmesi için Amerika'nın uyguladığı yaptırımları kaldırmasını istiyordu. Trump da Kuzey Kore'nin nükleer programından tamamen ve hemen vazgeçmesini talep ediyordu ancak görüşmelerde bu yönde bir ilerleme yaşanmamıştı. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, geçmişte "Roket Adam" diyerek dalga geçtiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı teklif, dünyayı şaşkına çevirdi. İddiaya göre Trump, Kuzey Koreli diktatör Kim Jong-un'a 2019'da Vietnam'da bir zirve için bir araya gelmelerinin ardından şaşırtıcı bir teklifte bulundu. İşte dünyanın konuştuğu o teklif.

22.02.2021 10:01 - Son Güncelleme: 22.02.2021 10:12
ABD eski başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı teklif dünyayı şaşkına çevirdi

Donald Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD Başkanı olsa da, iki ülkenin ilişkisi çalkantılı şekilde ilerledi. Kuzey Kore lideri Kim, Temmuz 2017'de ilk kıtalararası balistik füze denemesini, ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Amerikalılara bir "hediye paketi" olarak nitelendirmişti.

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ABD eski başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı teklif dünyayı şaşkına çevirdi

Eski ABD Başkanı Trump, "Roket Adam" diyerek dalga geçtiği Kim Jong-un ile 2019'da Vietnam'da görüştü ancak bir anlaşma sağlanamadı. Kuzey Kore, başından bu yana nükleer programından vazgeçmesi için Amerika'nın uyguladığı yaptırımları kaldırmasını istiyordu. Trump da Kuzey Kore'nin nükleer programından tamamen ve hemen vazgeçmesini talep ediyordu ancak görüşmelerde bu yönde bir ilerleme yaşanmamıştı.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı teklif dünyayı şaşkına çevirdi

Milliyet'in aktardığı habere göre BBC'nin üç bölümden oluşan belgeseli, Donald Trump'ın, Kim'e yaptığı teklifi ilk kez ortaya çıkardı. İddiaya göre Trump, Kuzey Koreli diktatör Kim Jong-un'a 2019'da Vietnam'da bir zirve için bir araya gelmelerinin ardından şaşırtıcı bir teklifte bulundu.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı teklif dünyayı şaşkına çevirdi

Bu teklif ve Trump'ın Kim ile olağanüstü ilişkisi hakkındaki diğer ayrıntılar, Çarşamba günü yayınlanan BBC belgesel dizisi 'Trump Takes On the World'ün üçüncü ve son bölümünde gün ışığına çıktı.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yaptığı teklif dünyayı şaşkına çevirdi

VİETNAM ZİRVESİ SONRASI ŞOK TEKLİF
Trump ve Kim, Kuzey Kore'nin nükleer programını müzakere etmek için ikinci tarihi toplantılarını Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirdi. Zirve, liderlerin yaptırımların hafifletilmesi karşılığında Kim'in neyi bırakmaya istekli olacağı konusunda anlaşamayınca aniden sona erdi ve Trump gazetecilere 'Bazen sadece yürümek zorundasın' dedi.