ABD'de "Kara Cuma" çılgınlığı soğuk dinlemedi

Perakende zincirlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, dondurucu soğukta saatlerce satışların açılmasını bekledi.

23 Kasım 2018 Cuma, 05:02:38 Güncelleme: 05:03:57
ABDde Kara Cuma çılgınlığı soğuk dinlemedi

ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve satışlarda büyük indirimlerin yapıldığı "Kara Cuma" (Black Friday) başladı.

ABDde Kara Cuma çılgınlığı soğuk dinlemedi

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Kara Cuma'da satışlar bu sene de perşembe akşamından itibaren yapılıyor.

ABDde Kara Cuma çılgınlığı soğuk dinlemedi

New Jersey ve New York'taki perakende zincirlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, dondurucu soğukta saatlerce satışların başlamasını bekledi.

ABDde Kara Cuma çılgınlığı soğuk dinlemedi

Yerel saatle bazı mağazalarda 17.00'de (TSİ 01.00), bazılarının da 18.00'de (TSİ 02.00) satışların açılması ile halk indirimli ürünlere hücum etti.

ABDde Kara Cuma çılgınlığı soğuk dinlemedi

Kara Cuma indirimlerinde en çok tercih edilen ürünler yine elektronik cihazlar oldu.

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