ABD'de kar fırtınası sonrası şimdi de dondurucu soğuklar hayatı felç etti
ABD'de 100 bin kişinin elektriksiz kalmasına neden olan kar fırtınası sonrası şimdi de dondurucu soğuklar görülüyor. Virginia eyaletinde görülen soğukların hafta ortasına kadar sürmesi beklenirken, bölgede 1500'den fazla uçuş iptal edildi.
31.01.2022 11:53
- Son Güncelleme: 31.01.2022 11:53
ABD'nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran ve 100 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan şiddetli kar fırtınasının ardından dondurucu soğuklar görülüyor.
Guardian'ın haberine göre, doğu yakasının ortasındaki Virginia eyaletinden, kuzeydoğudaki Maine eyaletine şiddetli kar bırakan fırtınadan sonra, bölgede dondurucu soğuk rüzgarlar etkili oldu.
FlightAware sitesine göre, dün 1500'den fazla uçuşun iptal edildiği ABD'de bu sayı bugün itibarıyla 197'ye düştü, elektrik kesintileri büyük ölçüde giderildi.