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ABD'de akılalmaz olay! Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi

ABD'nin Tennessee eyaletinde tüm dünyayı şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Lauren Chalk, annesinin ısrarıyla gittiği doktorda 38 hafta ve beş günlük hamile olduğunu öğrendi. Böyle bir şeyin nasıl gerçekleştiğine anlayamayan kadın, yaklaşık 9 gün sonra çocuğunu doğurdu.

18.12.2019 00:29 - Son Güncelleme: 18.12.2019 00:29
ABD'de akılalmaz olay! Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki bir kadın, hamile olduğunu doğumdan sadece dokuz gün önce öğrendi.

ABD'de akılalmaz olay! Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi

CNN'in haberine göre 2014 ve 2016'da iki kez düşük yapan 28 yaşındaki Lauren Chalk, annesinin ısrarıyla gittiği doktorda 38 hafta ve beş günlük hamile olduğunu öğrendi.

ABD'de akılalmaz olay! Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi

HER 475 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Genç kızlık döneminde polikistik over sendromu (PCOS) teşhisi konulan Chalk, düzensiz olarak adet görmeye devam ettiği için hamile olabileceğinden şüphelenmediğini belirtti ve "Ultrasonda bebeğin kalbinin attığını öğrenince çok şaşırdık. Çünkü ilk iki hamileliğimde bebeklerimin kalbi atmıyordu. Hamilelik stresi yaşamaya vaktim olmadı. Sanırım her şeyin böyle olmasını Tanrı istedi" dedi.

ABD'de akılalmaz olay! Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi

Aile Memphis'te sezaryenle yaklaşık 2,5 kilo olarak dünyaya gelen oğullarına Wyatt adını verdi.

ABD'de akılalmaz olay! Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi

Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. ABD'de her 475 kadından birinin gizli hamilelik yaşadığı belirtiliyor.

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