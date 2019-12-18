ABD'de akılalmaz olay! Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi
ABD'nin Tennessee eyaletinde tüm dünyayı şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Lauren Chalk, annesinin ısrarıyla gittiği doktorda 38 hafta ve beş günlük hamile olduğunu öğrendi. Böyle bir şeyin nasıl gerçekleştiğine anlayamayan kadın, yaklaşık 9 gün sonra çocuğunu doğurdu.
18.12.2019 00:29
- Son Güncelleme: 18.12.2019 00:29
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Genç kızlık döneminde polikistik over sendromu (PCOS) teşhisi konulan Chalk, düzensiz olarak adet görmeye devam ettiği için hamile olabileceğinden şüphelenmediğini belirtti ve "Ultrasonda bebeğin kalbinin attığını öğrenince çok şaşırdık. Çünkü ilk iki hamileliğimde bebeklerimin kalbi atmıyordu. Hamilelik stresi yaşamaya vaktim olmadı. Sanırım her şeyin böyle olmasını Tanrı istedi" dedi.
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