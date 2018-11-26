ABD polisinden sınırdaki göçmenlere gazlı müdahale

Meksika'nın, ABD'nin Kaliforniya eyaletiyle sınır kenti Tijuana'da, protesto gösterisinin ardından sınırdaki duvarı aşmaya çalışan göçmenler ABD güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla durduruldu.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 05:07:02 Güncelleme: 05:13:45
ABD polisinden sınırdaki göçmenlere gazlı müdahale

ABD polisi, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak sınırdaki duvarı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti sınırındaki Meksika kenti Tijuana'da bulunan bir grup göçmen, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri protesto gösterisi sırasında iki ülke arasındaki metal duvarı geçmeye çalıştı.

ABD polisinden sınırdaki göçmenlere gazlı müdahale

Olaylar nedeniyle ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, sınırı yaya geçişlerine iki yönlü kapatırken güvenlik güçleri duvarı aşmaya çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD polisinden sınırdaki göçmenlere gazlı müdahale

Meksika televizyonlarından Milenio'da yayınlanan görüntülerde metal duvara tırmananların yanı sıra bazı göstericilerin duvarından altından geçmeye çalıştıkları görüldü.

ABD polisinden sınırdaki göçmenlere gazlı müdahale

GAZ KADINLARI VE ÇOCUKLARI ETKİLEDİ
ABD polisinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından, duvarı aşmayı başaran göstericiler geri dönmek zorunda kaldı.

Özellikle göstericiler arasındaki kadınların fenalaştığı müdahalede gazdan etkilenen bir göçmen çocuğun da nefes almakta zorluk yaşadığı görüldü.

ABD polisinden sınırdaki göçmenlere gazlı müdahale

ABD güvenlik güçlerinin varlığının arttığı olayların ardından bölge üzerinde bir helikopterin uçuş yaptığı göze çarptı.

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