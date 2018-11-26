ABD polisinden sınırdaki göçmenlere gazlı müdahale

ABD polisi, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak sınırdaki duvarı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti sınırındaki Meksika kenti Tijuana'da bulunan bir grup göçmen, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri protesto gösterisi sırasında iki ülke arasındaki metal duvarı geçmeye çalıştı.