ABD polisinden sınırdaki göçmenlere gazlı müdahale
Meksika'nın, ABD'nin Kaliforniya eyaletiyle sınır kenti Tijuana'da, protesto gösterisinin ardından sınırdaki duvarı aşmaya çalışan göçmenler ABD güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla durduruldu.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 05:07:02 Güncelleme: 05:13:45
ABD polisi, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak sınırdaki duvarı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
ABD'nin Kaliforniya eyaleti sınırındaki Meksika kenti Tijuana'da bulunan bir grup göçmen, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri protesto gösterisi sırasında iki ülke arasındaki metal duvarı geçmeye çalıştı.
GAZ KADINLARI VE ÇOCUKLARI ETKİLEDİ
ABD polisinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından, duvarı aşmayı başaran göstericiler geri dönmek zorunda kaldı.
Özellikle göstericiler arasındaki kadınların fenalaştığı müdahalede gazdan etkilenen bir göçmen çocuğun da nefes almakta zorluk yaşadığı görüldü.
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