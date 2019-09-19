ABD donanması UFO'ları ilk kez kabul etti, dünya büyük şokta 'Görüntülerin hepsi gerçek!'

Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. Son zamanlarda sosyal medyada ortaya çıkan bir çok UFO görüntüsü de benzer şekilde tartışılıyor. Bu tartışmaların ardından ABD'den yapılan açıklama olay yarattı. Açıklama "UFO görüntülerinin gerçek olduğunu kabul etmemiz gerekir" yönünde oldu.

19.09.2019 12:09 - Son Güncelleme: 19.09.2019 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





