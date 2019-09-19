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ABD donanması UFO'ları ilk kez kabul etti, dünya büyük şokta 'Görüntülerin hepsi gerçek!'

Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. Son zamanlarda sosyal medyada ortaya çıkan bir çok UFO görüntüsü de benzer şekilde tartışılıyor. Bu tartışmaların ardından ABD'den yapılan açıklama olay yarattı. Açıklama "UFO görüntülerinin gerçek olduğunu kabul etmemiz gerekir" yönünde oldu.

19.09.2019 12:09 - Son Güncelleme: 19.09.2019 12:18
ABD donanması ilk kez kabul etti, dünya büyük şokta 'Görüntülerin hepsi gerçek!'

2017 yılının Aralık ayında ortaya çıkan bazı UFO görüntüleri çok konuşulmuş ve bu görüntüler New York Times gibi basın kuruluşları tarafından da yayınlanmıştı.

ABD donanması ilk kez kabul etti, dünya büyük şokta 'Görüntülerin hepsi gerçek!'

ABD Deniz Kuvvetleri, ilk kez internette dolaşan ve "UFO"lara (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etti.

Donanma sözcüsü Joe Gradisher gizliliği kaldırılmış üç askeri videodaki, çok hızlı hareket eden bu cisimleri "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" (Unidentified Aerial Phenomena -UAP) olarak tanımladı.

ABD donanması ilk kez kabul etti, dünya büyük şokta 'Görüntülerin hepsi gerçek!'

Amerikan özel araştırma şirketi "To The Stars Academy of Arts & Sciences" tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında yayımlanan bu görüntülerde gelişmiş kızıl ötesi sensörlerle tespit edilen cisimler görülüyor.

2004'te çekildiği belirtilen bir videoda sensörler bir hedefe kilitleniyor. Ancak hedefteki cisim hızla ekrandan kayboluyor ve sonra bir daha yeri tespit edilemiyor.

ABD donanması ilk kez kabul etti, dünya büyük şokta 'Görüntülerin hepsi gerçek!'

2015'te çekilen iki videoda ise gördükleri şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışan savaş pilotlarının ses kayıtları yer alıyor.

İlk videoda pilotlardan biri şaşkınlık içinde diğerine "Bu s…. bir drone, dostum. Aman Tanrım. Rüzgâra karşı gidiyorlar. Şuna bak adamım" diyor.

ABD donanması ilk kez kabul etti, dünya büyük şokta 'Görüntülerin hepsi gerçek!'

'UÇUŞ GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE'

Sözcü Gradisher Amerikan CNN televizyonuna, "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" konusundaki şeffaflığın eğitim gören pilotları, hava sahasında pilotların güvenliğini tehdit eden "ihlalleri" rapor etmeye teşvik etme amaçlı olduğunu söyledi.

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