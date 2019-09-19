ABD donanması UFO'ları ilk kez kabul etti, dünya büyük şokta 'Görüntülerin hepsi gerçek!'
Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. Son zamanlarda sosyal medyada ortaya çıkan bir çok UFO görüntüsü de benzer şekilde tartışılıyor. Bu tartışmaların ardından ABD'den yapılan açıklama olay yarattı. Açıklama "UFO görüntülerinin gerçek olduğunu kabul etmemiz gerekir" yönünde oldu.
ABD Deniz Kuvvetleri, ilk kez internette dolaşan ve "UFO"lara (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etti.
Donanma sözcüsü Joe Gradisher gizliliği kaldırılmış üç askeri videodaki, çok hızlı hareket eden bu cisimleri "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" (Unidentified Aerial Phenomena -UAP) olarak tanımladı.
Amerikan özel araştırma şirketi "To The Stars Academy of Arts & Sciences" tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında yayımlanan bu görüntülerde gelişmiş kızıl ötesi sensörlerle tespit edilen cisimler görülüyor.
2004'te çekildiği belirtilen bir videoda sensörler bir hedefe kilitleniyor. Ancak hedefteki cisim hızla ekrandan kayboluyor ve sonra bir daha yeri tespit edilemiyor.