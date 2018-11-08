ABD California'da silahlı saldırı! 12 kişi öldü
ABD'nin California Eyaleti'nde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucu saldırgan 11 kişiyi öldürdü. Bölgeyi kordona alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrası saldırgan ölü olarak ele geçirildi.
8 Kasım 2018 Perşembe, 14:43:26
Güncelleme: 14:57:33
ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 12 kişinin öldüğü bildirildi.
Ventura Şerifi Geoff Dean, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da düzenlenen silahlı saldırıda vurulan 11 kişi ile saldırganın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dean, yaşamını yitirenler arasında saldırı haberi üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlisi bir çavuşun da bulunduğu söyledi.
Saldırı sırasında barda olan 19 yaşındaki görgü tanığı Tayler Whitler, yüzünün bir bölümü kar maskesine benzer bir şeyle örtülü saldırganın etrafa rastgele ateş ettiğini ifade etmişti.
Saldırı üzerine güvenlik güçleri ve acil durum görevlileri olay yerine varırken, halktan bölgeden uzak durmaları istenmişti.