Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )
Rusya'da geleceğin stratejik bombardıman uçağı geliştiriliyor. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC), geleceğin stratejik bombardıman uçağının tasarımına başlandığını duyurdu.
8 Kasım 2018 Perşembe, 18:26:32 Güncelleme: 18:27:32
Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )
Rusya'da geleceğin stratejik bombardıman uçağı geliştiriliyor. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC), geleceğin stratejik bombardıman uçağının tasarımına başlandığını duyurdu.
Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M'in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi.
Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )
Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )
Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )
DİĞER GALERİLER