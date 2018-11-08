Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )

Rusya'da geleceğin stratejik bombardıman uçağı geliştiriliyor. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC), geleceğin stratejik bombardıman uçağının tasarımına başlandığını duyurdu.

8 Kasım 2018 Perşembe, 18:26:32 Güncelleme: 18:27:32
Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )
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Rusya yeni stratejik silah için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )

Rusya'da geleceğin stratejik bombardıman uçağı geliştiriliyor. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC), geleceğin stratejik bombardıman uçağının tasarımına başlandığını duyurdu.

Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M'in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi.

Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )
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Rusya yeni stratejik silah için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının 'steals' teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.

Uçağın aralıksız 30 saat uçabileceği belirtiliyor.

Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )
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Rusya yeni stratejik silah için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )

Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı.

Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisi 2018 yılına ait Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayımladı

Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )
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Rusya yeni stratejik silah için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )
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Rusya yeni stratejik silah için ilk adımı attı! ( Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? )

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

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