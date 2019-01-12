ABD Başkanı Trump hakkında şok bilgi

2017 yılına kadar FBI'da görevli James A. Baker gazeteye, Trump'ın, eski FBI Başkanı Comey'i Rusya ile ilgili soruşturmayı durdurması için görevden almasının ABD'nin ulusal güvenliği ile ilgili bir konu olacağını çünkü bu durumda FBI'ın Rusya'nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini veya Amerikalıların bu müdahaleye karışıp karışmadıklarını araştırma sürecini zedeleceğini söyledi.