60 yıl önceki diziden çıkan Trump kehaneti| İşte Trump'ın başkan olacağını bilen Baba Vanga'nın kehanetleri
ABD Başkanı Trump yasadışı göçe karşı önlem almak için Meksika sınırına duvar örmeyi planlıyor ama kongre duvara harcanacak 6 milyar dolar ödeneği Trump'a vermemekte direniyor. Tartışma sürerken sosyal medyada ilginç bir görüntü paylaşıldı. Görüntü bundan tam 60 yıl önce gösterilen bir Amerikan dizisine ait. Dizinin kahramanının adı tesadüfe bakın ki Trump... Ve yine tesadüfe bakın ki o Trump bir duvar inşa etmek istiyor. Adeta kehanet gibi... İşte detaylar...
12 Ocak 2019 Cumartesi, 13:01:43 Güncelleme: 13:40:19
Yıl 1958... Yani bundan 60 yıl öncesi... Ve işte o dönemin en popüler dizisi... Dizinin ismi Trackdown yani İz Sürücü. Bu dizinin başrol oyuncusu da Trump ama Walter Trump.
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