60 yıl önceki diziden çıkan Trump kehaneti| İşte Trump'ın başkan olacağını bilen Baba Vanga'nın kehanetleri

ABD Başkanı Trump yasadışı göçe karşı önlem almak için Meksika sınırına duvar örmeyi planlıyor ama kongre duvara harcanacak 6 milyar dolar ödeneği Trump'a vermemekte direniyor. Tartışma sürerken sosyal medyada ilginç bir görüntü paylaşıldı. Görüntü bundan tam 60 yıl önce gösterilen bir Amerikan dizisine ait. Dizinin kahramanının adı tesadüfe bakın ki Trump... Ve yine tesadüfe bakın ki o Trump bir duvar inşa etmek istiyor. Adeta kehanet gibi... İşte detaylar...

12 Ocak 2019 Cumartesi, 13:01:43 Güncelleme: 13:40:19
60 yıl önceki diziden çıkan Trump kehaneti| İşte Baba Vanga'nın kehanetleri

Yıl 1958... Yani bundan 60 yıl öncesi... Ve işte o dönemin en popüler dizisi... Dizinin ismi Trackdown yani İz Sürücü. Bu dizinin başrol oyuncusu da Trump ama Walter Trump.

DİZİDEN GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN

60 yıl önceki diziden çıkan Trump kehaneti| İşte Baba Vanga'nın kehanetleri

60 yıl öncesinin dizisinin tekrar gündeme gelmesinin nedeni sadece isim benzerliği değil. Dizinin kötü adamı Trump, kasabanın halkına "Kıyamet yaklaşıyor, meteor yağmuru olacak ve kozmik ateş hepinizi yakacak." diyor ve ekliyor: Hiçbir şeyin geçemeyeceği bir duvar inşa edebilirim.

60 yıl önceki diziden çıkan Trump kehaneti| İşte Baba Vanga'nın kehanetleri
60 yıl önceki diziden çıkan Trump kehaneti| İşte Baba Vanga'nın kehanetleri

Tıpkı Donald Trump'ın bugün istediği sınır duvarı gibi dizideki şarlatan Trump da kasabalılara meteor yağmuruna karşı korunmak için koruyucu bir duvar vadediyor.

60 yıl önceki diziden çıkan Trump kehaneti| İşte Baba Vanga'nın kehanetleri

Hayatta kalmak istiyorsanız pamuk eller cebe diyor. Adam başı 50 dolar alıp karşılığında hiçbir işe yaramayan şemsiyeler veriyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ülkelerin gizli silahları!
Ülkelerin gizli silahları!