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8 yıl önce öldürülmüştü! Dünya yıllar sonra gelen bu haberle sarsıldı

11 Eylül 2001'de ABD'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası George Bush'un başkanlığındaki ABD hükümeti, 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'daki Taliban ve El-Kaide hedeflerine karşı mücadele başlattığını duyurmuştu. Saldırıların sorumlusu olarak da El Kaide lideri Usame Bin Ladin gösterilmişti. Terör örgütü El-Kaide ile ilgili yeni gelişme dünyayı sarstı.

09.10.2019 11:57 - Son Güncelleme: 09.10.2019 12:01
8 yıl önce öldürülmüştü! Dünya yıllar sonra gelen bu haberle sarsıldı

11 Eylül 2001'de ABD'nin çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen terör saldırıları sonrasında ABD hükümeti 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'daki Taliban ve El-Kaide hedeflerine karşı mücadele başlattığını duyurmuştu.

8 yıl önce öldürülmüştü! Dünya yıllar sonra gelen bu haberle sarsıldı

Saldırıların sorumlusu olarak Usame Bin Ladin gösterilmişti.

8 yıl önce öldürülmüştü! Dünya yıllar sonra gelen bu haberle sarsıldı

Usame Bin Ladin ilk başta saldırıların sorumluluğunu üstlenmese de 29 Ekim 2004'te yayınlanan bir videoda saldırıların kendisi tarafından organize edildiğini ve uçakları kaçıran 19 kişiyi bizzat kendisinin eğittiğini belirtmişti.

8 yıl önce öldürülmüştü! Dünya yıllar sonra gelen bu haberle sarsıldı

Usame Bin Ladin, 2011'de ABD Özel Kuvvetlerinin Pakistan'ın Abbottabad ilçesindeki evine düzenlediği baskında ölü ele geçirilmişti.

8 yıl önce öldürülmüştü! Dünya yıllar sonra gelen bu haberle sarsıldı

Geçtiğimiz 23 Eylül günü Afganistan'da ABD'li ve Afgan güvenlik güçlerinin ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütü El Kaide'nin üst düzey komutanı Asim Umar'ın da öldürüldüğü bildirildi.

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