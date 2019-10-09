8 yıl önce öldürülmüştü! Dünya yıllar sonra gelen bu haberle sarsıldı
11 Eylül 2001'de ABD'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası George Bush'un başkanlığındaki ABD hükümeti, 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'daki Taliban ve El-Kaide hedeflerine karşı mücadele başlattığını duyurmuştu. Saldırıların sorumlusu olarak da El Kaide lideri Usame Bin Ladin gösterilmişti. Terör örgütü El-Kaide ile ilgili yeni gelişme dünyayı sarstı.
09.10.2019 11:57
- Son Güncelleme: 09.10.2019 12:01
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