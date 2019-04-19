2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörü Adolf Hitler'in görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı!

Tüm dünyayı kana bulayan, tarihin gördüğü en vahşi yapılanmalarından biri olan Naziler'e öncülük eden Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Tozlu arşivlerden gün yüzüne çıkan fotoğrafların, henüz ufak bir kısmı yayınlandı. İşte Adolf Hitler'in o fotoğrafları.

19.04.2019 14:22 - Son Güncelleme: 19.04.2019 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





