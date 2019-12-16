2019 yılında dünyada neler oldu? İşte ay ay yaşananlar...
2019 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Peki dünya 2019 yılında neler yaşadı? Protestolar, şiddet olayları, siyasi krizler, terör saldırıları, salgın hastalıklar ve doğal afetler, 2019'da dünya gündemine damgasını vurdu. İklim değişikliği, kritik gündem maddeleri arasında yerini aldı. Dünyada 2019 böyle geçti...
Dünya 2019 yılına veda etmek üzere. 2019 yılı terör olaylarının arttığı, küresel huzurun daha çok zedelendiği bir yıl olarak tarihe geçti. Öte yandan küresel ısınmanın daha çok dile getirildiği, yanardağ patlaması, deprem gibi doğal afetlerin daha fazla yaşandığı bir yıl oldu.
DÜNYADA 2019 YILINDA NELER YAŞANDI?
İşte günbegün yaşananlar.
2019'un ocak, şubat ve mart aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:
OCAK
1 Ocak
- Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin ederek görevine başladı.
3 Ocak
- Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Pakistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların yönetimini devraldı.
6 Ocak
- Filipinler'de, "Usman" olarak adlandırılan fırtınanın neden olduğu sel ve heyelanlarda 126 kişi öldü.
7 Ocak
- Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılan seçimlerin galibi Şeyh Hasina, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı.
15 Ocak
- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi.
19 Ocak
- Meksika'nın başkenti Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı. Patlamada, boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede bulunan 114 kişi hayatını kaybetti.
22 Ocak
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattıklarını söyledi.
23 Ocak
- Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
24 Ocak
- Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtını bırakmasının ardından ülkenin yeni kralı, Pahang eyalet tahtını babası Sultan Ahmed Şah'tan devralan Tengku Abdullah oldu.
25 Ocak
- Filipinler'in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabulü için yapılan referandumdan "evet" oyu çıktı.
- Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının çökmesi sonucu 110 kişi öldü, 200'den fazla kişi kayboldu.
26 Ocak
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bütün ülkelere, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ekonomik ilişkilerini bitirmeleri çağrısı yaptı.
27 Ocak
- Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.
- Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 68 kişi öldü.
29 Ocak
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rami el-Hamdallah'ın başkanlığını yürüttüğü hükümetin istifasını kabul etti.
30 Ocak
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe eyaletinde, her birinde yaklaşık 100 cesedin olduğu 50 toplu mezar bulundu.
31 Ocak
- Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtını bırakmasının ardından krallığa seçilen Pahang eyalet Kralı Sultan Abdullah, yemin ederek görevine başladı.
- Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı.
ŞUBAT
4 Şubat
- Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülke Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
6 Şubat
- Sudan'da yürütülen Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) hükümetiyle silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerinde nihai anlaşmanın OAC'de imzalandığı bildirildi.
7 Şubat
- Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığını ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi bir şekilde baltaladığını kaydetti.
11 Şubat
- Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da Arakan halkına karşı hak ihlallerinin devam ettiğine yönelik yeni kanıtlar olduğunu bildirdi.
12 Şubat
- Suriye'nin Deyrizor ilinde, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun terör örgütü DEAŞ hedeflerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 50 sivil öldü.