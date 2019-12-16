2019 yılında dünyada neler oldu? İşte ay ay yaşananlar...

Dünya 2019 yılına veda etmek üzere. 2019 yılı terör olaylarının arttığı, küresel huzurun daha çok zedelendiği bir yıl olarak tarihe geçti. Öte yandan küresel ısınmanın daha çok dile getirildiği, yanardağ patlaması, deprem gibi doğal afetlerin daha fazla yaşandığı bir yıl oldu.

DÜNYADA 2019 YILINDA NELER YAŞANDI?

İşte günbegün yaşananlar.