Duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer tüm dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş...

Information Is Beautiful isimli bir site bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları tek tek açıkladı. Information Is Beautiful'un yayımladığı harita kısa sürede herkesin dikkatini çekti. Peki, Türkiye nasıl biliniyor? İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan verilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...

16.12.2019 05:19 - Son Güncelleme: 16.12.2019 05:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





