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Haberler Dünya 16 yıl sonra ilk! Dünyada eşi benzeri yok: Fil ikiz doğurdu görenler şaştı kaldı

16 yıl sonra ilk! Dünyada eşi benzeri yok: Fil ikiz doğurdu görenler şaştı kaldı

Böylesine nadir rastlanır! Görenler şaştı kaldı... Fil doğumlarının sadece yüzde 1'inde yaşanan bir olay Kenya'da meydana geldi. Ülkenin kuzeyindeki ulusal koruma alanında bulunan bir fil ikiz doğurdu. Bilinen son ikiz fil doğumunun 2006'da meydana geldiği aktarıldı. İşte detaylar...

20.01.2022 23:58 - Son Güncelleme: 21.01.2022 01:50
Böylesine nadir rastlanır! Fil ikiz doğurdu görenler şaştı kaldı

Böylesine nadir rastlanır! Görenler şaştı kaldı... Kenya'nın kuzeyindeki ulusal koruma alanında bulunan bir fil ikiz doğurdu.

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Böylesine nadir rastlanır! Fil ikiz doğurdu görenler şaştı kaldı

Ülkenin kuzeyinde ulusal koruma alanında bulunan bir fil, biri erkek diğeri dişi olmak üzere ikiz doğurdu.

Böylesine nadir rastlanır! Fil ikiz doğurdu görenler şaştı kaldı

YÜZDE 1 İHTİMAL

Save the Elephants (Filleri Kurtar) adlı dernek tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ikizlerin fil doğumlarının sadece yüzde 1'ini oluşturduğunu ve bilinen son ikiz doğumunun 2006'da meydana geldiği aktarıldı.

Böylesine nadir rastlanır! Fil ikiz doğurdu görenler şaştı kaldı

Save the Elephants Kurucusu Dr. Iain Douglas-Hamilton yaptığı açıklamada, 15 yıl önce doğan son ikizlerin doğumdan sonra uzun süre hayatta kalmadığı belirterek, bu sürecin ikizler için kritik bir zaman olduğunu aktardı.

Böylesine nadir rastlanır! Fil ikiz doğurdu görenler şaştı kaldı

YETERLİ SÜTÜ YOK

Douglas-Hamilton, anne filin çoğu zaman her iki yavruyu da beslemek için yeterli sütü olmadığını ifade etti.

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