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130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıkmıştı! İşte Gates'in 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı alması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan 130 milyar dolarlık boşanma kararının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Gates'in gizli ilişkisi, fuhuş, çıplaklık derken Gates'in 3 ay önce evi terk edip yalnız yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Evi terk eden Gates'in 12.5 milyon dolarlık malikanesinin yıllık aidat ücretinin ise 250 bin dolar olduğu konuşuluyor. İşte Gates'in kaldığı bekar evi!

14.05.2021 10:07 - Son Güncelleme: 14.05.2021 10:08
130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıkmıştı! İşte Gates'in 12. 5 milyon dolarlık bekar evi!

Dünya bir boşanma haberiyle çalkalandı. Çünkü ayrılık kararını alan çift, dünyanın en zenginlerinden Bill Gates ile eşi Melinda'ydı. İddiaya göre çift, 3 ay önce evleri ayırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıkmıştı! İşte Gates'in 12. 5 milyon dolarlık bekar evi!

65 yaşındaki işadamı evi terk edip California'daki The Vintage Club isimli golf kulübünde kalmaya başladı.

130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıkmıştı! İşte Gates'in 12. 5 milyon dolarlık bekar evi!

Çok seçkin isimlerin üye olduğu kulübün yıllık üyelik ücreti tam 250 bin dolardı.

130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıkmıştı! İşte Gates'in 12. 5 milyon dolarlık bekar evi!

Gates ailesinin 1990'da aldığı malikanenin değeri ise tam 12.5 milyon dolardı.

130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıkmıştı! İşte Gates'in 12. 5 milyon dolarlık bekar evi!

Aileye yakın kaynaklar Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer ve ortağı Mısırlı Nayel Nassar'la golf oynarken görüldüğünü yazdı.