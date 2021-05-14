130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıkmıştı! İşte Gates'in 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı alması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan 130 milyar dolarlık boşanma kararının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Gates'in gizli ilişkisi, fuhuş, çıplaklık derken Gates'in 3 ay önce evi terk edip yalnız yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Evi terk eden Gates'in 12.5 milyon dolarlık malikanesinin yıllık aidat ücretinin ise 250 bin dolar olduğu konuşuluyor. İşte Gates'in kaldığı bekar evi!

14.05.2021 10:07 - Son Güncelleme: 14.05.2021 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





