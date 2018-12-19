İlginç yaşamlarıyla dünyanın en ilkel kabilesi

Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

19 Aralık 2018 Çarşamba, 21:03:42 Güncelleme: 21:04:08
İlginç yaşamlarıyla dünyanın en ilkel kabilesi

Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.

İlginç yaşamlarıyla dünyanın en ilkel kabilesi

Hansen yerel bir rehber eşliğinde, Nepal'de Katmandu'dan çıkıp Accham bölgesindeki ormanın derinliklerine daldı.

İlginç yaşamlarıyla dünyanın en ilkel kabilesi

Orada da kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti.

İlginç yaşamlarıyla dünyanın en ilkel kabilesi

Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.

İlginç yaşamlarıyla dünyanın en ilkel kabilesi

Raute kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar.

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