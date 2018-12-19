İlginç yaşamlarıyla dünyanın en ilkel kabilesi

Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

19 Aralık 2018 Çarşamba, 21:03:42 Güncelleme: 21:04:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





