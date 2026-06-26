Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Matviy Ponomarenko
G.Saray, teknik direktör Okan Buruk’un da beğendiği Dinamo Kiev’in genç golcüsü Matviy Ponomarenko için ilk teması kurdu. Ukraynalı yıldız için 30 milyon euro bonservis beklentisi var.
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- Galatasaray, Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki Ukraynalı golcüsü Matviy Ponomarenko için ilk teması kurdu.
- Dinamo Kiev, Ponomarenko için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
- Ponomarenko, bu sezon Dinamo Kiev formasıyla ligde 15 maçta 13 gol attı.
- Genç forvet, tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta toplam 16 gol kaydetti.
- Teknik direktör Okan Buruk, Ponomarenko'yu beğendiği isimler arasında gösteriyor.
Cimbom, geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken genç yetenekleri de yakından takip ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Ukraynalı golcü Matviy Ponomarenko için ilk teması kurduğu ve oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
TALEP ÇOK YÜKSEK
Teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği isimler arasında yer aldığı belirtilen Ponomarenko için Dinamo Kiev'in yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen genç forvet için Ukrayna ekibinin beklentisinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu aktarıldı.
16 GOLÜ VAR
Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ponomarenko, bu sezon Dinamo Kiev formasıyla önemli bir çıkış yakaladı. Genç santrfor, ligde görev aldığı 15 karşılaşmada 13 gol atarken, tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 16 kez fileleri havalandırdı.