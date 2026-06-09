Galatasaray'dan Can Uzun'a ilk teklif! Rakamlar arasında uçurum var
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği Can Uzun için Eintracht Frankfurt'a 35 milyon euroluk ilk resmî teklifini iletti. Alman ekibi ise genç oyuncunun sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini esas alırken, pazarlık sürecinin devam etmesi bekleniyor.
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- Galatasaray, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun için 35 milyon euroluk resmî teklif sundu.
- Eintracht Frankfurt, sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Can Uzun için yaklaşık 50 milyon euro bonservis bekliyor.
- Teknik direktör Okan Buruk, genç yaşı ve yabancı kontenjanını etkilememesi nedeniyle Can Uzun transferine büyük önem veriyor.
- Galatasaray yönetimi, Can Uzun'un ailesiyle temaslarını sürdürüyor ve olumlu yanıt alması halinde bonuslu yeni bir teklif hazırlayacak.
- Can Uzun'la Aston Villa, Milan ve Napoli da ilgileniyor; futbolcu bu sezon 28 maçta 10 gol ve 6 asist kaydetti.
Galatasaray, yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olan Can Uzun için ilk resmî adımını attı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 20 yaşındaki milli futbolcu için Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 35 milyon euroluk teklif sunduğu öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, hem genç yaşı hem de yabancı oyuncu kontenjanını etkilemeyecek olması nedeniyle Can Uzun transferine büyük önem verdiği belirtildi.
FRANKFURT YÜKSEK BONSERVİS BEKLİYOR
Alman kulübünün, Can Uzun'un sözleşmesinde yer alan 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini referans aldığı ifade edildi. Buna rağmen Galatasaray'ın yaptığı ilk teklif, taraflar arasında pazarlık sürecinin başlaması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
Frankfurt cephesinin yaklaşık 50 milyon euroluk bir bonservis beklentisi bulunduğu ve yeni teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor.
YENİ TEKLİF PLANI VE AVRUPA'DAN RAKİPLER
Galatasaray yönetiminin, Can Uzun'un ailesiyle temaslarını sürdürdüğü, teknik direktör Okan Buruk'un da transfer sürecinde devreye girdiği öğrenildi. Milli futbolcunun Galatasaray'a olumlu yaklaşması halinde sarı-kırmızılıların bonus maddelerini de içeren daha yüksek bir teklif hazırlayarak Frankfurt'u masaya çekmeyi hedeflediği ifade ediliyor.
Öte yandan Can Uzun yalnızca Galatasaray'ın gündeminde değil. 20 yaşındaki futbolcuyla İngiltere'den Aston Villa, İtalya'dan Milan ve Napoli'nin de ilgilendiği belirtiliyor. Genç oyuncu, Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 10 gol ve 6 asist üreterek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.