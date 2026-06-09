Galatasaray'dan Can Uzun'a ilk teklif! Rakamlar arasında uçurum var

Can Uzun'la Aston Villa, Milan ve Napoli da ilgileniyor; futbolcu bu sezon 28 maçta 10 gol ve 6 asist kaydetti.

Galatasaray yönetimi, Can Uzun'un ailesiyle temaslarını sürdürüyor ve olumlu yanıt alması halinde bonuslu yeni bir teklif hazırlayacak.

Eintracht Frankfurt, sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Can Uzun için yaklaşık 50 milyon euro bonservis bekliyor.

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun için 35 milyon euroluk resmî teklif sundu.

Galatasaray, yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olan Can Uzun için ilk resmî adımını attı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 20 yaşındaki milli futbolcu için Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 35 milyon euroluk teklif sunduğu öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un, hem genç yaşı hem de yabancı oyuncu kontenjanını etkilemeyecek olması nedeniyle Can Uzun transferine büyük önem verdiği belirtildi.