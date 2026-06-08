Jhon Duran'a şartlı onay! Galatasaray özel madde istedi

Galatasaray, Jhon Duran'a yıllık maaş ve performans bonuslarıyla toplam 5 milyon Euro ödemeyi planlıyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de mücadele eden Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe önerildiği öğrenildi. Oyuncunun da Galatasaray cephesinden gelecek kararı beklediği belirtiliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncunun transferine olumlu yaklaştığı ve bu doğrultuda kiralama seçeneği için temasların kurulduğu aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin bir süre önce önerilen Jhon Duran'ı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralına uygun olması nedeniyle değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Jhon Duran Fenerbahçe forması giydi

MAAŞ PLANI VE SÖZLEŞME DETAYI

Sarı-kırmızılıların transferi sonuçlandırması halinde, Jhon Duran'a yıllık maaş ve performans bonuslarıyla birlikte toplam 5 milyon Euro ödemeyi planladığı belirtiliyor.

Öte yandan Galatasaray yönetiminin olası anlaşmada önemli bir güvence maddesi talep ettiği öğrenildi. Kulübün, sözleşmeye tek taraflı fesih hakkı sağlayacak özel bir madde eklemek istediği ve görüşmelerin bu çerçevede şekillendiği ifade ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray