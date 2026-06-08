Jhon Duran'a şartlı onay! Galatasaray özel madde istedi
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Durán, bu kez Galatasaray'ın gündemine geldi. Menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe önerilen 22 yaşındaki futbolcu için kiralama formülü üzerinde temaslar başladı.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Aston Villa'da forma giyen ve geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de oynayan Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı transfer listesine aldı.
- Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun transferine olumlu yaklaşırken kulüp kiralama seçeneği için temaslar kurdu.
- Galatasaray, Jhon Duran'a yıllık maaş ve performans bonuslarıyla toplam 5 milyon Euro ödemeyi planlıyor.
- Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeye tek taraflı fesih hakkı sağlayacak özel bir madde eklemek istiyor.
- Oyuncunun menajerleri aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği ve futbolcunun kulüpten gelecek kararı beklediği belirtildi.
Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, gündeme dikkat çeken bir isim geldi.
Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de mücadele eden Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe önerildiği öğrenildi. Oyuncunun da Galatasaray cephesinden gelecek kararı beklediği belirtiliyor.
TRANSFER LİSTESİNE GİRDİ
Galatasaray yönetiminin bir süre önce önerilen Jhon Duran'ı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralına uygun olması nedeniyle değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncunun transferine olumlu yaklaştığı ve bu doğrultuda kiralama seçeneği için temasların kurulduğu aktarıldı.
MAAŞ PLANI VE SÖZLEŞME DETAYI
Sarı-kırmızılıların transferi sonuçlandırması halinde, Jhon Duran'a yıllık maaş ve performans bonuslarıyla birlikte toplam 5 milyon Euro ödemeyi planladığı belirtiliyor.
Öte yandan Galatasaray yönetiminin olası anlaşmada önemli bir güvence maddesi talep ettiği öğrenildi. Kulübün, sözleşmeye tek taraflı fesih hakkı sağlayacak özel bir madde eklemek istediği ve görüşmelerin bu çerçevede şekillendiği ifade ediliyor.