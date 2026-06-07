Galatasaray'ın yıldızı kulüp satın alıyor! İşte yöneteceği takım

Yatırımcı grup, genç oyuncu keşfi ve geliştirilmesine dayalı sürdürülebilir bir model üzerinde çalışacak.

Yatırım fonunun üç ortağı bulunuyor ve bunlar İlkay Gündoğan, eski futbolcu Daniel Karbassiyoon ve deneyimli bir menajer.

Montpellier, Nicollin ailesinden İngiliz-Amerikan ortaklı bir yatırım fonuna yaklaşık 10 milyon euro karşılığında satıldı.

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, saha dışındaki yatırımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Futbol kariyeri boyunca önemli gelir elde eden yıldız oyuncunun, şimdi de kulüp sahipliği dünyasına adım atmaya hazırlandığı iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre İlkay Gündoğan, Fransa futbolunun köklü ekiplerinden Montpellier HSC'nin yeni yatırımcıları arasında bulunuyor.

İddialara göre yatırım fonunun üç önemli ortağı bulunuyor. Bu isimler arasında İlkay Gündoğan'ın yanı sıra eski futbolcu Daniel Karbassiyoon ile futbol piyasasında uzun yıllar görev yapan deneyimli bir menajer de yer alıyor. Yeni yönetimin kulüpte farklı bir yapılanma hedeflediği belirtiliyor.

Uzun yıllardır Nicollin ailesinin kontrolünde bulunan Montpellier'in, İngiliz-Amerikan ortaklı yatırım fonuna satıldığı öne sürüldü. Kulübü satın alan yatırım grubunun arkasındaki isimler arasında İlkay Gündoğan da yer alıyor. Fransız futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Montpellier, geçtiğimiz sezon Ligue 1'e veda ederek Ligue 2'ye düşmüştü.

İlkay Gündoğan Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı

10 MİLYON EURO'LUK SATIŞ

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Montpellier'in satış bedeli yaklaşık 10 milyon euro olarak belirlendi. Bunun yanı sıra kulübün mevcut mali yapısını güçlendirmek amacıyla 18 ila 20 milyon euro arasında ek kaynak aktarılmasının planlandığı ifade edildi. Yeni yatırımcı grubunun özellikle genç oyuncu keşfi, geliştirilmesi ve satışına dayalı bir model üzerinde çalıştığı kaydedildi.

FUTBOLDA DOLU DOLU KARİYER

Kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester City ve FC Barcelona gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen İlkay Gündoğan, geçtiğimiz yaz Galatasaray'a transfer olmuştu. 35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla geride kalan sezonda 38 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu süreçte 2 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

HEDEF OYUNCU GELİŞTİRME MODELİ

Montpellier'in yeni sahiplerinin kısa vadeli sportif başarıdan çok sürdürülebilir oyuncu geliştirme sistemine odaklanacağı belirtiliyor. Özellikle genç yeteneklerin keşfedilip Avrupa pazarına kazandırılması ve kulübün ekonomik yapısının bu model üzerinden güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray