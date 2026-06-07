Sol bek Kazımcan Karataş için geçen sezon ikinci yarıyı kiralık geçirdiği Başakşehir de devrede bulunuyor ve oyuncunun geleceği transfer dönemindeki görüşmeler sonrası netleşecek.

Ahmed Kutucu için Samsunspor yönetimi düzenli oynama fırsatı sunmayı planlıyor ve ilk aşamada kiralama seçeneği üzerinde duruyor.

Samsunspor, geçen sezon Verona'da forma giyen ve takımı küme düşen Victor Nelsson için yeniden devreye girerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

Galatasaray, yabancı oyuncu kontenjanı ve teknik ekip tercihleri doğrultusunda Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor ve bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

Samsunspor, Galatasaray'da gelecek planlamasında yer almayan futbolcular Victor Nelsson, Ahmed Kutucu ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Listenin ilk sıralarında ise Victor Nelsson ve Ahmed Kutucu bulunuyor.

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Samsunspor, transfer çalışmalarında rotasını Galatasaray'a çevirdi. Kırmızı-beyazlı yönetim, sarı-kırmızılı ekipte gelecek planlamasında yer almayan futbolcuları kadrosuna katmak için girişimlere hazırlanıyor.

Kazım Karataş Samsunspor'un listesinde

NELSSON İÇİN YENİDEN DEVREDE

Samsunspor, geçtiğimiz sezon da gündemine aldığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson için bir kez daha harekete geçme kararı aldı. Daha önce kariyerine Serie A'da devam etmeyi tercih eden tecrübeli savunmacının formasını giydiği Verona'nın küme düşmesi sonrasında yeni seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor. Karadeniz temsilcisi, yükselen sportif hedeflerini ve projelerini anlatarak oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

Galatasaray cephesinde ise Nelsson'un yeni sezon planlamasında düşünülmediği ifade ediliyor. Yabancı oyuncu kontenjanı ve teknik ekibin tercihleri doğrultusunda Danimarkalı savunmacının takımdan ayrılmasına sıcak bakıldığı, sarı-kırmızılıların bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor.