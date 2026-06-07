Samsunspor'dan Galatasaray çıkarması! 3 isim isteniyor
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Samsunspor, Galatasaray'da geleceği belirsiz isimler için yeniden devreye girdi. Karadeniz ekibi, Victor Nelsson ve Ahmed Kutucu transferleri üzerinde çalışmalarını hızlandırırken, Kazımcan Karataş da gündemdeki yerini koruyor.
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- Samsunspor, Galatasaray'da gelecek planlamasında yer almayan futbolcular Victor Nelsson, Ahmed Kutucu ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.
- Galatasaray, yabancı oyuncu kontenjanı ve teknik ekip tercihleri doğrultusunda Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor ve bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.
- Samsunspor, geçen sezon Verona'da forma giyen ve takımı küme düşen Victor Nelsson için yeniden devreye girerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.
- Ahmed Kutucu için Samsunspor yönetimi düzenli oynama fırsatı sunmayı planlıyor ve ilk aşamada kiralama seçeneği üzerinde duruyor.
- Sol bek Kazımcan Karataş için geçen sezon ikinci yarıyı kiralık geçirdiği Başakşehir de devrede bulunuyor ve oyuncunun geleceği transfer dönemindeki görüşmeler sonrası netleşecek.
Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Samsunspor, transfer çalışmalarında rotasını Galatasaray'a çevirdi. Kırmızı-beyazlı yönetim, sarı-kırmızılı ekipte gelecek planlamasında yer almayan futbolcuları kadrosuna katmak için girişimlere hazırlanıyor.
Listenin ilk sıralarında ise Victor Nelsson ve Ahmed Kutucu bulunuyor.
NELSSON İÇİN YENİDEN DEVREDE
Samsunspor, geçtiğimiz sezon da gündemine aldığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson için bir kez daha harekete geçme kararı aldı. Daha önce kariyerine Serie A'da devam etmeyi tercih eden tecrübeli savunmacının formasını giydiği Verona'nın küme düşmesi sonrasında yeni seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor. Karadeniz temsilcisi, yükselen sportif hedeflerini ve projelerini anlatarak oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.
Galatasaray cephesinde ise Nelsson'un yeni sezon planlamasında düşünülmediği ifade ediliyor. Yabancı oyuncu kontenjanı ve teknik ekibin tercihleri doğrultusunda Danimarkalı savunmacının takımdan ayrılmasına sıcak bakıldığı, sarı-kırmızılıların bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
AHMED İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Samsunspor'un ilgilendiği bir diğer isim ise Ahmed Kutucu oldu. Daha önce de Karadeniz ekibinin transfer listesinde yer alan genç futbolcunun, yeni sezonda daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor. Samsunspor yönetimi bu konuda oyuncuya düzenli oynama fırsatı sunmayı planlarken, transfer için ilk aşamada kiralama seçeneği üzerinde duruyor.
Öte yandan Samsunspor'un Galatasaray'dan ilgilendiği isimler bunlarla sınırlı değil. Daha önce gündeme gelen Kazımcan Karataş da listede yer almaya devam ediyor. Ancak 23 yaşındaki sol bek için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Başakşehir'in de devrede olduğu ve oyuncunun geleceğine ilişkin kararın transfer dönemindeki görüşmelerin ardından netleşeceği değerlendiriliyor.