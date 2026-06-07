Galatasaray'da Mertens sesleri! Teknik ekibe katılacak
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un ekibini güçlendirmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kulüpte üç sezon forma giyen ve taraftarın sevgisini kazanan Dries Mertens'i teknik heyete dahil etmek için çalışma yürütüyor.
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- Galatasaray yönetimi, eski futbolcusu Dries Mertens'i teknik direktör Okan Buruk'un ekibine dahil etmek için çalışma yürütüyor.
- Belçikalı futbolcu Galatasaray'da geçirdiği üç sezonda üç şampiyonluk yaşadı.
- Mertens sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde 136 resmi maçta 25 gol atıp 44 asist yaptı.
- Kulüp yönetimi Mertens'in saha tecrübesini ve kulübe olan bağlılığını teknik kadroda değerlendirmeyi hedefliyor.
- Galatasaray yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarının yanı sıra teknik kadroyu da güçlendirmek istiyor.
Galatasaray'da yeni sezon planlaması yalnızca transfer çalışmalarıyla sınırlı kalmıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ekibini de güçlendirmek isterken, bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri kulübün eski yıldızı Dries Mertens oldu.
Yönetimin, Belçikalı futbolcuyu teknik kadroda değerlendirmek istediği öğrenildi.
TEKNİK HEYETE KATILMASI HEDEFLENİYOR
Kulüp içinde ve taraftarlar arasında önemli bir sevgi bağı oluşturan Dries Mertens'in, Okan Buruk'un ekibine dahil edilmesi için girişimlerin sürdüğü belirtildi.
Galatasaray yönetimi, saha içindeki tecrübesini ve kulübe olan bağlılığını teknik ekipte değerlendirmeyi amaçlıyor.
3 SEZONDA 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Galatasaray formasıyla üç sezon geçiren Belçikalı yıldız, bu süreçte üç lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı kariyerinde toplam 136 resmi maça çıkan Mertens, 25 gol kaydederken takım arkadaşlarına 44 asist yaptı.
Yönetimin, kulüp kültürünü yakından bilen deneyimli ismi yeni dönemde teknik kadroda görevlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.