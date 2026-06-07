Galatasaray'da Mertens sesleri! Teknik ekibe katılacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray yönetimi, eski futbolcusu Dries Mertens'i teknik direktör Okan Buruk'un ekibine dahil etmek için çalışma yürütüyor.

Belçikalı futbolcu Galatasaray'da geçirdiği üç sezonda üç şampiyonluk yaşadı.

Mertens sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde 136 resmi maçta 25 gol atıp 44 asist yaptı.

Kulüp yönetimi Mertens'in saha tecrübesini ve kulübe olan bağlılığını teknik kadroda değerlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarının yanı sıra teknik kadroyu da güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'da yeni sezon planlaması yalnızca transfer çalışmalarıyla sınırlı kalmıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ekibini de güçlendirmek isterken, bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri kulübün eski yıldızı Dries Mertens oldu. Yönetimin, Belçikalı futbolcuyu teknik kadroda değerlendirmek istediği öğrenildi.