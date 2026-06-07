Dursun Özbek'ten “yapı” çıkışı: Salonda kahkahalar yükseldi

Özbek, camianın her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu ve birlik beraberliğin rakipler üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı, organizasyon yapılarının kıskanılmayı hak ettiğini ve kendisinin bile kıskandığını ifade etti.

Özbek, Galatasaray'ın eğitim kurumları, vakıflar, dernekler ve spor kulübüyle büyük bir aile olduğunu belirtti.

Özbek, konuşmasında 'yapı' kelimesini kullanırken yanlış anlaşılma ihtimaline karşı esprili bir şekilde düzeltti ve salonda gülüşmelere neden oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün pilav gününde yaptığı konuşmada camianın birlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Galatasaray'ın yalnızca bir spor kulübü olmadığını belirten Özbek, eğitim kurumları, vakıflar, dernekler ve diğer oluşumlarıyla büyük bir aile olduklarını ifade etti.

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Konuşmasının dikkat çeken bölümünde Özbek, Galatasaray'ın oluşturduğu organizasyondan söz ederken kullandığı "yapı" kelimesini esprili bir dille değiştirdi. "Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki... Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum." ifadelerini kullanan Özbek'in bu sözleri salonda kahkaha ve alkışlarla karşılandı.

Ardından organizasyon yapısına övgüde bulunan Özbek, "Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor. Bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var. Ben de kıskanırdım açıkçası." dedi.