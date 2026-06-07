Dursun Özbek'ten “yapı” çıkışı: Salonda kahkahalar yükseldi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün geleneksel pilav gününde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşması sırasında kullandığı “yapı” ifadesini esprili bir şekilde düzelten Özbek, salonda gülüşmelere neden olurken camiaya da kenetlenme çağrısı yaptı.
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- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün pilav gününde camianın birlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.
- Özbek, konuşmasında 'yapı' kelimesini kullanırken yanlış anlaşılma ihtimaline karşı esprili bir şekilde düzeltti ve salonda gülüşmelere neden oldu.
- Özbek, Galatasaray'ın eğitim kurumları, vakıflar, dernekler ve spor kulübüyle büyük bir aile olduğunu belirtti.
- Galatasaray Başkanı, organizasyon yapılarının kıskanılmayı hak ettiğini ve kendisinin bile kıskandığını ifade etti.
- Özbek, camianın her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu ve birlik beraberliğin rakipler üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün pilav gününde yaptığı konuşmada camianın birlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.
Galatasaray'ın yalnızca bir spor kulübü olmadığını belirten Özbek, eğitim kurumları, vakıflar, dernekler ve diğer oluşumlarıyla büyük bir aile olduklarını ifade etti.
"YAPI" İFADESİNİ DÜZELTTİ, SALONDA GÜLÜŞMELER YAŞANDI
Konuşmasının dikkat çeken bölümünde Özbek, Galatasaray'ın oluşturduğu organizasyondan söz ederken kullandığı "yapı" kelimesini esprili bir dille değiştirdi. "Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki... Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum." ifadelerini kullanan Özbek'in bu sözleri salonda kahkaha ve alkışlarla karşılandı.
Ardından organizasyon yapısına övgüde bulunan Özbek, "Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor. Bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var. Ben de kıskanırdım açıkçası." dedi.
CAMİAYA KENETLENME ÇAĞRISI
Dursun Özbek, konuşmasının sonunda Galatasaray camiasının her zamankinden daha fazla birlik içinde olması gerektiğini söyledi. Kendilerine emanet edilen camianın güçlü kalmasının önemine değinen Özbek, ortaya koydukları birlik ve beraberliğin rakipleri üzerinde de etkili olduğunu belirtti.
Özbek, "Bize emanet olan bu camianın bugün belki dünden, iki gün evvelden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberliğin, bizi çekemeyen ve rakiplerimiz seviyesinde olan taraflarda nasıl bir etki yarattığını gözlemliyoruz. Galatasaray Başkanı ve bu camianın bir ferdi olarak rica ediyorum; her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım ve kenetlenelim." sözleriyle konuşmasını tamamladı.