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Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı! Takas formülü devrede

Hücum hattına yerli bir alternatif eklemek isteyen Galatasaray, Bertuğ Yıldırım transferinden vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir'in talep ettiği bonservis bedelini düşürmek için takas formülünü de masada tutuyor.

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Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı! Takas formülü devrede
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  • Galatasaray, Başakşehir'in forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
  • Başakşehir'in çift haneli bonservis talebini düşürmek isteyen Galatasaray, nakit ödeme ve takas formüllerini değerlendiriyor.
  • 23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım'ın bonservis bedelinde indirim olması halinde Galatasaray'a transfer olmak istediği belirtiliyor.
  • Bertuğ Yıldırım bu sezon Başakşehir'de 22 maçta 7 gol ve 3 asist kaydetti.
  • Galatasaray yönetimi, hücum hattında yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını devam ettiriyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattındaki rotasyonu artıracak yerli bir isim için girişimlerini devam ettiriyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri olan Bertuğ Yıldırım için kulüpler arasındaki görüşmelerde farklı formüller değerlendiriliyor.

Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı sürüyor.Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı sürüyor.
BONSERVİS PAZARLIĞI DEVAM EDİYOR

Galatasaray yönetimi, Başakşehir'in oyuncu için belirlediği çift haneli bonservis beklentisini aşağı çekmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda yalnızca nakit ödeme seçeneği değil, takas formülü de masaya konulmuş durumda. Sarı-kırmızılılar, iki kulübün ortak bir noktada buluşması için temaslarını sürdürüyor.

Başakşehir'de 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.Başakşehir'de 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
BERTUĞ'UN TERCİHİ GALATASARAY

Transfer sürecinde oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor. Başakşehir'in bonservis talebinde indirime gitmesi halinde 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeyi istediği ifade ediliyor.

Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı! Takas formülü devrede-4
Geride kalan dönemde Başakşehir formasıyla 22 karşılaşmada görev alan Bertuğ Yıldırım, takımına 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Galatasaray yönetimi, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirme hedefi doğrultusunda transferi sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı! Takas formülü devrede-6 Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı! Takas formülü devrede-7 Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı! Takas formülü devrede-8
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