Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattındaki rotasyonu artıracak yerli bir isim için girişimlerini devam ettiriyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri olan Bertuğ Yıldırım için kulüpler arasındaki görüşmelerde farklı formüller değerlendiriliyor.

Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı sürüyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI DEVAM EDİYOR

Galatasaray yönetimi, Başakşehir'in oyuncu için belirlediği çift haneli bonservis beklentisini aşağı çekmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda yalnızca nakit ödeme seçeneği değil, takas formülü de masaya konulmuş durumda. Sarı-kırmızılılar, iki kulübün ortak bir noktada buluşması için temaslarını sürdürüyor.