Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için özel koleksiyon! Osimhen ve Sane'den sonra 3. olacak

Koleksiyon, Barış Alper Yılmaz'ın kulüp içindeki değerini ve taraftar nezdindeki karşılığını yansıtan bir proje olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane için de sınırlı sayıda özel koleksiyonlar çıkarmıştı.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi dikkat çeken bir pazarlama hamlesi için hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, takımın son yıllardaki en istikrarlı ve öne çıkan isimlerinden Barış Alper Yılmaz adına özel bir ürün koleksiyonu oluşturma kararı aldı.

Barış Alper taraftarın gözdelerinden biri

BARIŞ ALPER'E ÖZEL ÜRETİM

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, GS Store aracılığıyla satışa çıkarılacak özel koleksiyon için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Proje kapsamında Barış Alper Yılmaz adına toplam 20 bin adet ürün üretilecek. Hazırlanan ürünlerin tasarım ve üretim sürecinin tamamlanmasının ardından mağazalarda yerini alması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetim daha önce de taraftarın yakından takip ettiği yıldız futbolcular için özel koleksiyonlar hazırlamıştı. Bu kapsamda Victor Osimhen ve Leroy Sane adına çıkarılan sınırlı sayıdaki ürünler önemli ilgi görmüştü.