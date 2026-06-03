Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray yönetimi, savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın 2027'de sona erecek sözleşmesini en az iki yıl daha uzatmak için düğmeye bastı.

Kulüp, 31 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinde yüzde 50 artış yaparak yaklaşık 90 milyon TL olan maaşını 135 milyon TL seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Mauro Icardi'nin olası ayrılığı halinde Abdülkerim Bardakcı'nın birinci kaptanlık görevine getirilmesi değerlendiriliyor.

Abdülkerim Bardakcı, 2022 yazında Galatasaray'a transfer oldu ve sarı-kırmızılı formayı giydiği 171 maçta 16 gol ve 6 asist kaydetti.

Tecrübeli stoper, Galatasaray'da dört şampiyonluk yaşadı ve hem Okan Buruk hem de Vincenzo Montella'nın güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın üst üste elde ettiği şampiyonluklarda savunmanın kilit isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı, yeni sezona kulüpteki geleceğini güvence altına alarak girmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların takdirini kazanan tecrübeli futbolcuyla yeni bir anlaşma yapmak için düğmeye bastı.

Abdülkerim şampiyonluk kutlamalarına boks eldivenleriyle çıktı

YÜZDE 50'LİK MAAŞ ARTIŞI GÜNDEMDE Milli Takım ile Dünya Kupası hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki savunmacının mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Galatasaray yönetimi ise turnuvanın ardından Abdülkerim'i yeni bir kontratla ödüllendirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 90 milyon TL gelir elde eden deneyimli stoperin ücretinde en az yüzde 50 oranında artış yapılması hedefleniyor. Bu doğrultuda yıllık kazancının yaklaşık 135 milyon TL seviyesine çıkarılması ve mevcut sözleşmesinin en az iki yıl daha uzatılması bekleniyor.