Bertuğ Yıldırım'dan Galatasaray'a ret: "3. forvet olmam"
Galatasaray’ın yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için gündemine aldığı Bertuğ Yıldırım transferinde hem oyuncunun rolü hem de bonservis beklentileri nedeniyle pürüz yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların planı ile oyuncu cephesinin beklentisi arasında fark bulunurken, kulüpler arasındaki mali uçurum da dikkat çekiyor.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım için transfer görüşmelerini sürdürüyor ancak oyuncunun kadroda üçüncü santrfor olarak planlanması taraflar arasında anlaşmazlığa neden oluyor.
- Bertuğ Yıldırım'ın temsilcisi, oyuncunun takımda ikinci santrfor olarak değerlendirilmesi halinde transfere daha olumlu yaklaşacaklarını Galatasaray yönetimine iletti.
- Galatasaray, Bertuğ Yıldırım için yaklaşık 5 milyon Euro bütçe ayırdı ancak Başakşehir'in beklentisi 10 milyon Euro'nun üzerinde.
- Taraflar arasında bonservis bedelinde yaklaşık 5 milyon Euro'yu aşan fark bulunması nedeniyle görüşmeler ilerleme kaydedemedi.
- Transfer dosyası kapanmadı ve önümüzdeki günlerde yeni temaslarla pazarlıkların devam edeceği belirtildi.
Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında yerli alternatiflerini değerlendirirken Bertuğ Yıldırım için temaslarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin genç golcünün temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde, oyuncunun kadroda üçüncü santrfor olarak düşünüldüğü bilgisi paylaşıldı.
ROL KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI
Yapılan görüşmelerde Bertuğ Yıldırım cephesi ise farklı bir yaklaşım ortaya koydu. Oyuncunun temsilcisi, genç futbolcunun kariyer planlamasında üçüncü forvet rolüne sıcak bakmadıklarını Galatasaray yönetimine iletti. Bertuğ tarafının, takımda ikinci santrfor olarak değerlendirilmesi halinde transfere daha olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Bu durum, taraflar arasındaki görüşmelerde ilk önemli başlıklardan biri olarak öne çıktı. Galatasaray teknik heyetinin kadro yapılanmasına ilişkin planı ile oyuncu cephesinin beklentileri arasında henüz tam bir uyum sağlanabilmiş değil.
BONSERVİS TALEBİ MASADAKİ DİĞER SORUN
Transferdeki bir diğer önemli engel ise bonservis bedeli. Galatasaray yönetimi, Bertuğ Yıldırım için yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde bir bütçe ayırmış durumda.
Ancak oyuncunun kulübü Başakşehir'in beklentisinin 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtiliyor.
Taraflar arasında yaklaşık 5 milyon Euro'yu aşan fark bulunması nedeniyle görüşmeler şu aşamada ilerleme kaydedemedi.
Buna rağmen transfer dosyasının kapanmadığı, önümüzdeki günlerde yapılacak yeni temaslarla pazarlıkların devam edeceği ifade ediliyor.
Galatasaray yönetimi, hem oyuncunun rolü hem de bonservis şartları konusunda ortak bir zemin oluşturabilmek için görüşmelerini sürdürecek.