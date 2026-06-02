Bertuğ Yıldırım'dan Galatasaray'a ret: "3. forvet olmam"

Galatasaray, Bertuğ Yıldırım için yaklaşık 5 milyon Euro bütçe ayırdı ancak Başakşehir'in beklentisi 10 milyon Euro'nun üzerinde.

Bertuğ Yıldırım'ın temsilcisi, oyuncunun takımda ikinci santrfor olarak değerlendirilmesi halinde transfere daha olumlu yaklaşacaklarını Galatasaray yönetimine iletti.

Galatasaray, Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım için transfer görüşmelerini sürdürüyor ancak oyuncunun kadroda üçüncü santrfor olarak planlanması taraflar arasında anlaşmazlığa neden oluyor.

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında yerli alternatiflerini değerlendirirken Bertuğ Yıldırım için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin genç golcünün temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde, oyuncunun kadroda üçüncü santrfor olarak düşünüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu durum, taraflar arasındaki görüşmelerde ilk önemli başlıklardan biri olarak öne çıktı. Galatasaray teknik heyetinin kadro yapılanmasına ilişkin planı ile oyuncu cephesinin beklentileri arasında henüz tam bir uyum sağlanabilmiş değil.

Yapılan görüşmelerde Bertuğ Yıldırım cephesi ise farklı bir yaklaşım ortaya koydu. Oyuncunun temsilcisi, genç futbolcunun kariyer planlamasında üçüncü forvet rolüne sıcak bakmadıklarını Galatasaray yönetimine iletti. Bertuğ tarafının, takımda ikinci santrfor olarak değerlendirilmesi halinde transfere daha olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Bertuğ Galatasaray'da 3. forvet olmak istemiyor

BONSERVİS TALEBİ MASADAKİ DİĞER SORUN

Transferdeki bir diğer önemli engel ise bonservis bedeli. Galatasaray yönetimi, Bertuğ Yıldırım için yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde bir bütçe ayırmış durumda.

Ancak oyuncunun kulübü Başakşehir'in beklentisinin 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtiliyor.