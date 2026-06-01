Galatasaray'da gündem Fabian Ruiz! PSG'nin kararı bekleniyor

Galatasaray, orta saha transferinde rotasını PSG'nin yıldızına çevirdi. Devre arasında Bruno Fernandes için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesinde Fabian Ruiz'in sözleşme durumunu yakından izliyor. İspanyol futbolcunun Paris ekibiyle yeni anlaşma imzalamaması halinde Galatasaray'ın harekete geçmesi bekleniyor.

  • Galatasaray, Paris Saint-Germain'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i transfer listesine aldı.
  • Fabian Ruiz'in PSG ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor ve henüz yeni kontrat anlaşması sağlanmadı.
  • Manchester United'ın Bruno Fernandes'i takımda tutması üzerine Galatasaray alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladı.
  • 30 yaşındaki Fabian Ruiz, geçen sezon PSG formasıyla 34 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti.
  • Galatasaray yönetimi, oyuncunun sözleşme yenileme sürecindeki gelişmelere göre transfer stratejisini belirleyecek.

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da orta saha takviyesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir Avrupa'nın üst düzey oyuncularını takip ederken, daha önce gündeme gelen Bruno Fernandes seçeneği şimdilik rafa kaldırıldı.

Portekizli yıldızın Manchester United'da kalmasının netleşmesi üzerine alternatif isimler üzerinde çalışmalar hız kazandı.

Galatasaray Fabian Ruiz'i istiyor
SÖZLEŞME DETAYI TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray'ın radarına giren son isim ise Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz oldu. Fransız devinde üst üste iki sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

PSG yönetiminin 30 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat konusunda görüşmeler yürüttüğü belirtilirken, henüz resmi bir uzatma anlaşmasının sağlanmaması Galatasaray cephesinin dikkatini çekiyor.

Fabian Ruiz için PSG'nin kararı bekleniyor
GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR

Sarı-kırmızılılar, Fabian Ruiz'in sözleşmesini yenilememesi durumunda transfer için tüm şartları değerlendirmeye alacak. Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen ve yüksek seviyedeki tecrübesiyle öne çıkan İspanyol oyuncunun, orta sahadaki oyun kurucu kimliği nedeniyle teknik heyetin beğendiği isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Geride kalan sezonda PSG formasıyla 34 karşılaşmada görev yapan Fabian Ruiz, takımına 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Galatasaray yönetimi, oyuncunun sözleşme sürecinde yaşanacak gelişmelere göre transfer stratejisini şekillendirecek.

