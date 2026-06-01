Galatasaray'da gündem Fabian Ruiz! PSG'nin kararı bekleniyor

Fabian Ruiz'in PSG ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor ve henüz yeni kontrat anlaşması sağlanmadı.

PSG yönetiminin 30 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat konusunda görüşmeler yürüttüğü belirtilirken, henüz resmi bir uzatma anlaşmasının sağlanmaması Galatasaray cephesinin dikkatini çekiyor.

Galatasaray'ın radarına giren son isim ise Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz oldu. Fransız devinde üst üste iki sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fabian Ruiz için PSG'nin kararı bekleniyor

GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR

Sarı-kırmızılılar, Fabian Ruiz'in sözleşmesini yenilememesi durumunda transfer için tüm şartları değerlendirmeye alacak. Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen ve yüksek seviyedeki tecrübesiyle öne çıkan İspanyol oyuncunun, orta sahadaki oyun kurucu kimliği nedeniyle teknik heyetin beğendiği isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.