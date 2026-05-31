Galatasaray'da bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti gönderiliyor
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe geliyor. Batuhan Şen'in ardından sarı-kırmızılılarda Gökdeniz Gürpüz ile de yolların ayrılması bekleniyor.
BATUHAN ŞEN KARAGÜMRÜK'E GİTTİ
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Batuhan Şen, kariyerine yeni bir takımda devam etme kararı aldı. 27 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlayarak üç yıllık sözleşmeye imza attı.
SIRADAKİ AYRILIK GÖKDENİZ GÜRPÜZ
Galatasaray'da ayrılık listesindeki bir diğer isim ise Gökdeniz Gürpüz oldu. 2023 yılında Alman devi Borussia Dortmund'dan transfer edilen genç futbolcunun sözleşmesi sona erdi.
YENİ SÖZLEŞME BEKLENMİYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, 20 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği öne sürüldü. Bu gelişmeyle birlikte Gökdeniz Gürpüz'ün sezon sonunda kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DAHA FAZLA SÜRE İSTİYOR
Genç oyuncunun da düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istediği ifade edildi. Galatasaray'da beklediği süreleri alamayan Gökdeniz'in yeni sezonda farklı bir kulüpte forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.
BU SEZON 193 DAKİKA OYNADI
20 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 193 dakika sahada kaldı. Sınırlı süre bulmasına rağmen potansiyeliyle dikkat çeken oyuncunun yeni adresinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.
GALATASARAY'DA KADRO OPERASYONU
Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu yeniden şekillendiren Galatasaray'da hem transferler hem de ayrılıklar büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, yabancı ve yerli oyuncu planlaması kapsamında kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.