Galatasaray'da bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti gönderiliyor

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız veren Galatasaray'da ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte sezonun tamamlanmasının ardından üçüncü kaleci Batuhan Şen ile yollar ayrılmıştı.

BATUHAN ŞEN KARAGÜMRÜK'E GİTTİ

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Batuhan Şen, kariyerine yeni bir takımda devam etme kararı aldı. 27 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlayarak üç yıllık sözleşmeye imza attı.

SIRADAKİ AYRILIK GÖKDENİZ GÜRPÜZ

Galatasaray'da ayrılık listesindeki bir diğer isim ise Gökdeniz Gürpüz oldu. 2023 yılında Alman devi Borussia Dortmund'dan transfer edilen genç futbolcunun sözleşmesi sona erdi.