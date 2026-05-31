Ismael Bouzid'den Galatasaray'ın istediği Bamy Bensebaini'ye transfer çağrısı
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Ramy Bensebaini için dikkat çeken bir çağrı geldi. Sarı-kırmızılı formayı daha önce giyen Ismael Bouzid, vatandaşına Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olduğu öne sürülen Ramy Bensebaini için dikkat çekici açıklamalar geldi.
2007-2009 yılları arasında Galatasaray ve Ankaragücü formaları giyen Cezayirli eski futbolcu Ismael Bouzid, vatandaşına sarı-kırmızılı kulübe transfer olması yönünde tavsiyede bulundu.
"GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETSİN"
Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini hakkında konuşan Ismael Bouzid, Galatasaray'ın doğru adres olacağını savundu.
Cezayirli eski futbolcu, vatandaşına yaptığı çağrıda sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etmesini önerdi.
"TÜM KALBİMLE TAVSİYE EDİYORUM"
Bouzid açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ona tüm kalbimle Türk kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etmesini tavsiye ediyorum. Türk seyircisi futbola tutkuyla bağlı bir seyirci ve Cezayir seyircisine çok benziyor. Özellikle de muhteşem ve son derece coşkulu Galatasaray taraftarları."
OKAN BURUK'A ÖVGÜ
Tecrübeli isim, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Bouzid, başarılı çalıştırıcı için, "Çok iyi tanıdığım bir teknik direktör. Olağanüstü bir oyuncuydu. Güçlü bir kişiliğe ve teknik vizyona sahip." ifadelerini kullandı.
"YENİ BİR MACERA HARİKA OLUR"
Galatasaray'da geçirdiği dönemi unutamadığını belirten Bouzid, Ramy Bensebaini'nin sarı-kırmızılı kulüpte başarılı olabileceğini söyledi.
Eski futbolcu, "Ramy Bensebaini için Galatasaray'da yeni bir macera harika olurdu. Bu büyük kulüpte çok güzel anılarım var." dedi.
SAVUNMA İÇİN ÖNEMLİ ALTERNATİF
Bouzid, vatandaşının oyun özelliklerine de dikkat çekti.
Tecrübeli futbolcu, "Ramy tecrübeli bir oyuncu. Yıllar boyunca yüksek seviyede geliştirdiği çalışma temposu ve deneyimi sayesinde savunmanın merkezinde çok etkili bir isim olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
DORTMUND KARİYERİ
29 yaşındaki Ramy Bensebaini, Borussia Dortmund formasıyla hem sol bek hem de stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Cezayir Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi devam ediyor.