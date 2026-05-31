Ismael Bouzid'den Galatasaray'ın istediği Bamy Bensebaini'ye transfer çağrısı

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Ramy Bensebaini için eski futbolcu Ismael Bouzid, Cezayirli oyuncuya Galatasaray'a transfer olmasını tavsiye etti.

2007-2009 yılları arasında Galatasaray ve Ankaragücü formaları giyen Cezayirli eski futbolcu Ismael Bouzid, vatandaşına sarı-kırmızılı kulübe transfer olması yönünde tavsiyede bulundu.

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olduğu öne sürülen Ramy Bensebaini için dikkat çekici açıklamalar geldi.

Ismael Bouzid ülkemizde Ankaragücü'nde de oynadı

"TÜM KALBİMLE TAVSİYE EDİYORUM"

Bouzid açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ona tüm kalbimle Türk kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etmesini tavsiye ediyorum. Türk seyircisi futbola tutkuyla bağlı bir seyirci ve Cezayir seyircisine çok benziyor. Özellikle de muhteşem ve son derece coşkulu Galatasaray taraftarları."

OKAN BURUK'A ÖVGÜ

Tecrübeli isim, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bouzid, başarılı çalıştırıcı için, "Çok iyi tanıdığım bir teknik direktör. Olağanüstü bir oyuncuydu. Güçlü bir kişiliğe ve teknik vizyona sahip." ifadelerini kullandı.