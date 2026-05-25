Benfica’dan Yunus Akgün hamlesi! Yönetimin tavrı net

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Benfica, Galatasaray formasıyla dikkat çeken performanslara imza atan Yunus Akgün için girişimlerini hızlandırdı. Daha önce de sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan Portekiz temsilcisinin, transfer için teklifini artırmaya hazırlandığı belirtildi. 2011 yılından bu yana Galatasaray altyapısında yer alan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Teknik heyetin yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip olan milli futbolcu, geride kalan sezonda ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

SEZONUN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİNDEN OLDU Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunda önemli rol üstlenen Yunus Akgün, sezon boyunca çıktığı 42 resmi maçta 10 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Hücum hattındaki üretkenliği ve oyun temposuyla dikkat çeken milli oyuncu, özellikle kritik maçlardaki performansıyla teknik ekibin en güvendiği isimlerden biri haline geldi.