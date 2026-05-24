Vitctor Osimhen için Newcastle United'a transfer çağrısı: Onu görmek isterim
Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, gündemden düşmüyor. Performansıyla Avrupa devlerini peşine takan golcü yıldız golcü için İngiltere'den açıklama geldi. Newcastle United'ın eski futbolcusu Chris Waddle, siyah beyazlı ekibe Osimhen'i alması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.
Futbolculuk kariyerinin başlarında Newcastle United'da forma giyen Chris Waddle, Alexander Iskak'ın Liverpool'a gidişi sonrasında boşalan 9 numaralı formanın yerinin doldurulamadığını açıkladı. Waddle, siyah beyazlı takımdan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in transfer edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Punchng'de yer alan habere göre Waddle, kaleme aldığı blog yazısında Nijeryalı golcüye duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı:
"Osimhen'in oyun tarzını gerçekten çok seviyorum. Bu sezon onu Türkiye'de birkaç kez izleme fırsatı buldum ve sahadaki çalışma temposundan çok etkilendim. Kazanma arzusu son derece yüksek, mücadeleden kaçmayan ve sürekli takım için çalışan bir futbolcu. Açıkçası Türkiye'ye transfer olması beni şaşırtmıştı. Orada çok sevildiğini biliyorum ancak bana göre kalitesi Türkiye Ligi'nin oldukça üzerinde."
"Newcastle formasıyla onu 9 numara pozisyonunda görmek isterim"
Osimhen'in Premier League'e rahatlıkla uyum sağlayacağını dile getiren Waddle, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Premier League'de forma giydiği her ekibi ileri taşıyabilecek kapasitede bir oyuncu. Son derece istikrarlı, hareketli, hava toplarında etkili ve teknik anlamda üst düzey özelliklere sahip. Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmek isterim. Şu anda transfer piyasasına çıksa Newcastle dışında birçok büyük kulüp daha peşine düşer. Futbolcuların en verimli dönemlerinin 28-30 yaş aralığı olduğu düşünülürse, Premier League'de en iyi yıllarını geçirmesi için önünde uzun bir süreç var."