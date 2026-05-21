Galatasaray'da Icardi kararını tatil sonrası verecek! Maaşta yüzde 50 indirim

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta 16 gol ve 3 asist kaydetti.

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında Mauro Icardi dosyası masadaki yerini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi biten Arjantinli yıldız için harekete geçen yönetim, oyuncunun menajeri Elio Pino ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek'in yapılan toplantıda, önceki sözleşmesine göre yüzde 50 indirime gidilmiş yeni bir teklif sunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, 33 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık kontrat ve 5 milyon Euro maaş önerdiği aktarıldı.

Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

TATİL SONRASI KARAR VERECEK Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği ifade edilirken Mauro Icardi'nin henüz kesin kararını vermediği öğrenildi. Sezonun tamamlanmasının ardından sevgilisi China Suarez ile birlikte Uzak Doğu turuna çıkan deneyimli futbolcunun, geleceğiyle ilgili kararını tatil dönüşünde yönetime bildireceği kaydedildi. Galatasaray cephesi oyuncunun takımda kalmasını isterken, taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor.