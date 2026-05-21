Galatasaray transfer avında! 10 numaranın yeni adayı Ismael Saibari

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray, Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva'ya resmi teklif yaptı ve yanıt bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar, Dortmund'lu Julian Brandt için de transfer girişimlerine başladı.

PSV Eindhoven forması giyen Ismael Saibari, Galatasaray'ın transfer listesine alındı.

Saibari'nin 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve PSV'nin bonservis bedeli 40 milyon euro olarak belirtiliyor.

Galatasaray yönetimi, skorer bir 10 numara transferi için ciddi bir bütçe ayırdı.

Transferde öncelikli hedeflerinden birisini 10 numara pozisyonu olarak belirleyen Galatasaray'da liste yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'ya resmi teklif yapan ve yanıt bekleyen Sarı-Kırmızılılar, yine kısa süre içinde serbest kalacak olan Dortmund'lu Julian Brandt için de girişimlere başlamıştı.