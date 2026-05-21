Bernardo Silva Galatasaray için süre istedi! 15 milyon euro talebi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray, Manchester City'de forma giyen 30 yaşındaki Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer etmek için görüşmeler yürütüyor ancak oyuncu karar vermek için zaman istedi.

Bernardo Silva, Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Milan, Juventus ve Benfica'nın da transfer listesinde yer alıyor.

Bernardo Silva, şartların oluşması halinde yıllık 15 milyon Euro maaş talep ediyor ve Galatasaray yönetimi sponsor destekli formül değerlendiriyor.

Bernardo Silva bu sezon Manchester City formasıyla 52 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.

Galatasaray yönetimi, güçlü rakiplere rağmen Bernardo Silva ile temaslarını sürdürüyor ve oyuncunun nihai kararını bekliyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler Bernardo Silva transferine çevrildi. Manchester City forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydedilirken, oyuncu cephesinden bekleme kararı çıktı. İngiliz ekibiyle olan sözleşme durumunu ve Avrupa'dan gelecek alternatifleri değerlendirmek isteyen Bernardo Silva'nın, Galatasaray yönetiminden zaman istediği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamen sona ermediği ancak oyuncunun karar sürecini uzattığı ifade edildi.

Bernardo Silva, Manchester City ile son maçına çıkacak.

AVRUPA DEVLERİ DEVREDE Portekizli yıldızın yalnızca Galatasaray'ın değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Atletico Madrid'in uzun süredir oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken; Chelsea, Barcelona, Milan, Juventus ve Benfica'nın da Bernardo Silva'nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin ise transfer yarışındaki güçlü rakiplere rağmen temaslarını sürdürdüğü ve oyuncunun vereceği nihai kararı beklediği kaydedildi.