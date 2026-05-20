Galatasaray'da Bernardo Silva için geri sayım! Dursun Özbek'in seçim hediyesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yakından takip ettiği transferin, seçim sonrası kısa sürede duyurulması ve futbolcunun kamp öncesi İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor.

Bernardo Silva'nın eski takım arkadaşları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, kulüp yapısı ve İstanbul hakkında oyuncuya olumlu referans verdi.

Futbolcunun bonservis bedelinin olmaması transfer sürecini hızlandırırken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması avantaj sağlıyor.

İngiliz basınına göre Bernardo Silva transferinde şu anda en güçlü aday Galatasaray olup, Barcelona ve Juventus geri planda kaldı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu Avrupa seviyesinde güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünya futbolunun önemli yıldızlarından Bernardo Silva için yoğun mesai harcıyor. Yönetimin uzun süredir temas halinde olduğu 31 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Kırmızılı kulübün sunduğu proje ve sportif hedeflerden etkilendiği belirtiliyor.

Manchester City kariyerini noktalama kararı alan Portekizli yıldızın bonservis engelinin bulunmaması da transfer sürecini hızlandıran en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Galatasaray cephesi, oyuncuya ekonomik açıdan güçlü bir teklif sunarken, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması da önemli avantaj sağladı.

Bernardo Silva için en ciddi aday Galatasaray

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Bernardo Silva transferinde şu anda en güçlü aday Galatasaray konumunda bulunuyor. Daha önce oyuncuyla ilgilenen FC Barcelona ve Juventus cephesinin geri planda kaldığı ileri sürüldü.

Transfer görüşmelerinde Bernardo Silva'nın eski takım arkadaşları İlkay Gündoğan ile Leroy Sane'nin de devreye girdiği ifade edildi. İki futbolcunun, hem kulüp yapısı hem de İstanbul'daki yaşam hakkında oyuncuya olumlu referans verdiği öğrenildi.