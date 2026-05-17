Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kasasını doldurdu! Bir gecede 200 milyon lira

GALATASARAY, 26. şampiyonluğunu önceki gece Rams Park'ta büyük bir coşkuyla kutladı. Takım otobüsü Galatasaray Lisesi önünden hareket etti. Otobüs, Rams Park'a geldiğinde ise coşku tavan yaptı. Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular gece geç saatlere kadar eğlendi. Galatasaray, kutlamalar için kasasından ekstra bir ücret çıkarmadığı gibi önemli bir gelirin de sahibi oldu. Saha içi biletleri 19 bin liradan satıldı. Tribünlerdeki en ucuz bilet ise 190 liradan alıcı buldu. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlamaları için satılan biletlerden 160 milyon lira kazandı.