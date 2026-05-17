Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kasasını doldurdu! Bir gecede 200 milyon lira
Sarı-kırmızılılar, Rams Park’taki şampiyonluk gecesinde 160 milyonluk bilet geliri elde etti. GS Store’daki ürün satışları ile birlikte bu rakam 200 milyona yükseldi.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, 26. şampiyonluğunu Rams Park'ta büyük bir coşkuyla kutladı.
- Galatasaray, kutlamalar sırasında bilet satışlarından 160 milyon lira gelir elde etti.
- GS Store, şampiyonluk günü sattığı ürünlerden 40 milyon lira kazandı.
- Toplamda 200 milyon lira gelir elde eden Galatasaray yönetimi, bu durumdan memnun.
- Galatasaray, bu sezon Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak önemli gelir elde etti.
GALATASARAY, 26. şampiyonluğunu önceki gece Rams Park'ta büyük bir coşkuyla kutladı. Takım otobüsü Galatasaray Lisesi önünden hareket etti. Otobüs, Rams Park'a geldiğinde ise coşku tavan yaptı. Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular gece geç saatlere kadar eğlendi. Galatasaray, kutlamalar için kasasından ekstra bir ücret çıkarmadığı gibi önemli bir gelirin de sahibi oldu. Saha içi biletleri 19 bin liradan satıldı. Tribünlerdeki en ucuz bilet ise 190 liradan alıcı buldu. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlamaları için satılan biletlerden 160 milyon lira kazandı.
YÖNETİM MEMNUN
GS Store gün boyunca sattığı ürünlerden 40 milyon lira civarında bir rakamı kasasına koydu. Böylece toplam gelir 200 milyonu buldu. Bu sezon hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldığı için önemli bir gelir elde eden Cimbom, şampiyonluk kutlamalarıyla birlikte servetine servet kattı. Sarı-kırmızılı yönetimin de şampiyonluk kutlamalarında elde edelin gelirden çok memnun olduğu gelen haberler arasında.