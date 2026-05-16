Rafael Leao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Transfer habercisi mi?

Rafael Leão'nun Galatasaraylı futbolcuların sosyal medya paylaşımlarını beğenmesi dikkat çekti.

Rafael Leão ile ilgili gelişmeler Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. AC Milan forması giyen Portekizli yıldızın, Galatasaraylı futbolcuların yaptığı paylaşımları peş peşe beğenmesi dikkat çekti. İLK BEĞENİ OSIMHEN'E Rafael Leao'nun ilk olarak Victor Osimhen'in şampiyonluk paylaşımını beğendiği görüldü. Bu hareket kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar transfer ihtimaliyle ilgili yorumlar yapmaya başladı.

Rafael Leao'nun adı Galatasaray ile anılıyor LEROY SANE DETAYI Portekizli yıldız daha sonra Leroy Sané'nin paylaşımını da beğendi. Leao'nun üst üste gelen etkileşimleri, Galatasaray taraftarının heyecanını daha da artırdı. JAKOBS PAYLAŞIMINI DA BEĞENDİ Rafael Leao'nun son olarak Ismail Jakobs'un gönderisini de beğendiği ortaya çıktı. Sosyal medyada birçok taraftar, yıldız futbolcunun hareketlerini "transfer sinyali" olarak yorumladı.