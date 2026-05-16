TFF'den Galatasaray kararı! Kutlamalara kimse katılmadı
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluğu Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde kutladı. Organizasyonda Türkiye Futbol Federasyonu’ndan hiçbir yetkilinin yer almaması dikkat çekerken, madalyaları futbolculara Başkan Dursun Özbek taktı.
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray, üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı lig zaferini taraftarıyla birlikte kutladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet büyük coşku yaşarken, geceye Türkiye Futbol Federasyonu'nun katılım göstermemesi damga vurdu.
Şampiyonluk töreninde TFF'den herhangi bir yöneticinin yer almaması tribünlerde ve sosyal medyada da geniş şekilde konuşuldu. Normal şartlarda federasyon temsilcilerinin katıldığı kupa ve madalya seremonisinde bu kez futbolcuların madalyalarını Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek verdi.
DURSUN ÖZBEK'TEN "BEKLEDİK" MESAJI
Kutlamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin organizasyonda bulunmamasıyla ilgili açıklama yaptı. Özbek, "Bilmiyorum. Gelmediler. Ne dememi istiyorsunuz? Bekledik, gelmediler" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig tarihindeki şampiyonluk sayısını 26'ya yükseltirken, sarı-kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına kısa süre içinde başlayacak. Kulüpte transfer çalışmaları ve UEFA organizasyonlarına yönelik planlamaların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.