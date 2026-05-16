TFF'den Galatasaray kararı! Kutlamalara kimse katılmadı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray, üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı lig zaferini taraftarıyla birlikte kutladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet büyük coşku yaşarken, geceye Türkiye Futbol Federasyonu'nun katılım göstermemesi damga vurdu.

Dursun Özbek kutlamalara torunlarıyla çıktı.

Şampiyonluk töreninde TFF'den herhangi bir yöneticinin yer almaması tribünlerde ve sosyal medyada da geniş şekilde konuşuldu. Normal şartlarda federasyon temsilcilerinin katıldığı kupa ve madalya seremonisinde bu kez futbolcuların madalyalarını Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek verdi.