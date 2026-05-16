Dursun Özbek'in hedefi dünyaca ünlü bir Galatasaray! NBA için umut dolu sözler

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın sahip olduğu tesisler ve projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Adası ve Kalamış Tesisleri'nin yenilendiğini belirten Özbek, Riva projesinde ikinci etap için Emlak Konut ile anlaşmanın revize edildiğini söyledi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin tamamlandığını ve Avrupa'da zaferlere ulaşmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Aslantepe Vadisi'nin 165 bin metrekarelik bir spor kompleksi olarak planlandığını ve imar planının onaylandığını açıkladı.

Galatasaray'ın uluslararası alanda büyüme hedefleri doğrultusunda NBA Europe projesinde yer almak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkan Dursun Özbek, kulübün sahip olduğu tesisler ve Aslantepe ile ilgili olarak; "Göreve gelirken verdiğimiz sözler, Galatasaray için koyduğumuz hedefler vardı. Uzun zamandır kullanılamaz halde Galatasaray Adası vardı. Üyelerimizin kullanımına açık mükemmel bir tesis var. İstanbul'un gözbebeği olan bir tesis. Bunun yanında Kalamış Tesisleri'nde de yenilemeleri tamamladık. 19 Mayıs'ta birlikte oldup Atamız'ı anıp Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Göreve geldiğimizde Riva projemiz devam ediyordu. İkinci etap için Kasım 2024 tarihinde Emlak Konut ile anlaşmamızı revize ettik. Konut satışları, pazarlama gerçekleştiriliyor. Riva arazimize komşu 30 dönümlük ticari alan da kulübümüze kazandırıldı. Mecidiyeköy binamız... Göreve geldiğimizde konuta dönüştürdük. Florya'da bize ait olmayan arazinin alınmasında büyük rol üstlendi. Tüm projeleri hızlandırmamıza yardımcı oldu. Haziran ayında daireleri teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projede sona geldik. Florya, kulübümüzün mali bağımsızlığını kazanması yolunda çok önemli adımdır. Tüm hassasiyetleri göze alarak ilerledik. Bu böyle bilinsin. Arsa karşılığı paylaşım sözleşmesi imzalandı. Kulübümüze yapılan 50 milyon dolarlık ön ödemeyle Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmı kapandı, vadesi geçmiş ticari borçların bir kısmı ödendi. İnşaat için ilk adım atıldı. Ruhsat projesi başvurusu yapılacak ve inşaat başlayacak. Bu projeden önümüzdeki süreçte gelecek finansal destek sizden aldığımız yetki doğrultusunda kullanılacak." "Kemerburgaz, göz bebeğimiz, gurur duyduğumuz, dünya standartlarında bir tesis. Avrupa'da zaferlere ulaşmak için gerekli çalışmalardan bir tanesiydi. Başkanlık dönemimde bu tesisi tamamlamaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri sadece bir tesis değildir, burası Galatasaray'ın yeni futbol aklıdır. Kemerburgaz Tesisleri, kulübümüzün kaynakları kullanılarak tamamlanmıştır. Bu gibi tesisler için kullandığımız bütçe yaklaşık 70 milyon Euro'dur. Bu tesis çalışmalarını yapmamayı tercih etseydim Galatasaray'ın hiç borcu olmazdı, kasasında parası olurdu, kurucularımızdan emanet vizyonumuzu da kaybetmiş olurduk. Kemerburgaz'da ikinci faz için çalışıyoruz. İlk planladığımız projeye 1600 kişilik stadyum ekledik. Bu tesislerin inşaatı Aralık 2026'da bitecek. Kemerburgaz geleceğin yıldızlarının yuvası, sporcularımızın yetişeceği alandır. Galatasaray'ın gelecekteki neferleri buradan doğacaktır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dünyaca ünlü bir marka yaratmak istediklerini söyledi "SPONSOR GELİRİMİZ ARTTI" Özbek, spor alt yapısı konusunda dünyanın sayılı akademilerinden biri olacaklarını iddia ederek; "Aslantepe Vadisi sadece bir spor kompleksi değil, Galatasaray'ın 100 yılının geleceğidir. 165 bin metrekarelik dev bir yaşam ve spor merkezi kuruyoruz. Aslantepe Vadisi'nin tamamlanmasıyla birlikte 365 gün yaşayan bir spor kompleksi olacak. İmar planı onaylandı, bakanlık onayı alındı, ruhsatı alındı. Temel atma törenini yaptık. Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern spor altyapılarından biri Galatasaray'ın olacak. Aslantepe'nin finansal kaynağı için çalışmalarımız devam ediyor. İlk aşamada kulüp yönetimi ve bağlı idari birimlerinin taşınacağı binayı yapmayı planlıyoruz. Rams Park'ta yapılan yatırımlarla stadyum deneyimini tamamen değiştirdik. Hem taraftar deneyimini büyüttük hem sponsorluk gelirlerimizi artırdık. Modern futbol sadece sahada oynanmıyor, marka gücüyle, teknolojiyle, deneyim ekonomisiyle büyüyor." sözlerini sarf etti. "DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR" Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü olarak geldikleri noktayı açıklayıp deprem bölgesinde bugün dahi çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek; "Erkek futbol takımımız, üst üste 4'üncü toplamda 26'ıncı şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğumuzu kutladık. Her dakikası mükemmel bir geceyi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi daha büyük hedefler için hazırlanmaya başlamanın zamanı. Göreve geldiğimizde amatör şubelerimizde her sene üstüne koyarak devam etme hedefimiz vardı. 4 senede bu anlamda çok başarılı olduk. Rekabetçi kimliğimizden vazgeçmeden Türk sporuna pırıl pırıl gençler yetiştirdik. Yüzlerce kupa ve madalya kazandık. Uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil ettik. Aslantepe Vadisi'yle birlikte bu branşları başka seviyeye çekeceğiz. Galatasaray, yalnızca sahada kazanan bir kulüp değildir. Bulunduğu topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olan büyük bir camiadır. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Birlikte 1905 projesi, Galatasaray'ın dayanışma ruhunun en güçlü örneklerinden biri oldu. Deprem felaketinin ardından bölgeden elimizi hiç çekmedik, bugün de sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konteyner kentimizde çok önemli bir süreci geride bıraktık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yeni hayatlarına geçişlerine yardımcı oluyoruz." dedi.