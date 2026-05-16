Galatasaray'dan Bernardo Silva hamlesi: Menajeri Jorge Mendes İstanbul'da

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon için ilk transferini Bernardo Silva ile yapmak istiyor.

Silva'nın menajeri Jorge Mendes'in Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'da olduğu belirtildi.

Galatasaray, Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Bernardo Silva'ya 3 yıllık sözleşme ve yıllık 15 milyon euro maaş teklif etti.

Galatasaray 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlarken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi ise İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'de forma giyen Portekizli 10 numara Bernardo Silva... El Periodico, Galatasaray-Bernardo Silva flörtü ile ilgili flaş bir habere imza attı.

YILLIK 15 MİLYON EURO

Gelecek sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve daha üzeri turları hedefleyen sarı- kırmızılılar, Portekizli 10 numara Bernardo Silva'ya 3 yıllık sözleşme, 15 milyon euro maaş ve imza parasıyla birlikte toplamda 3 yıl için yaklaşık 50 milyon euro değerinde bir paket teklif etti.

Yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in ise Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'da olduğu belirtildi. Cimbom, yeni sezon için ilk transferini Bernardo Silva ile yapmak istiyor.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Galatasaray