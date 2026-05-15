Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözü: Mücadele etme zamanıdır
Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sarı lacivertli kulübü şampiyon yapacaklarını ve ihtiyaçları bildiklerini söyledi.
- Sadettin Saran'ın başkanlığı bırakmasının ardından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkanlık için çalışmalarına devam ediyor.
- Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli boksörler ailesinin organizasyonunda yaptığı açıklamada, hedeflerinin başarı ve şampiyonluk olduğunu belirtti.
- Yıldırım, Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapmayı ve gençlerin önünü açmayı hedeflediğini ifade etti.
- Daha önce 20 yıl başkanlık yaptığını hatırlatan Yıldırım, tecrübesiyle Fenerbahçe'yi başarıya ulaştıracaklarını söyledi.
- Yıldırım, kulüpte para sorununu çözebileceklerini ve futbol takımının ihtiyaçlarını bildiklerini dile getirdi.
Mevcut başkan Sadettin Saran'ın görevi bırakmasının ardından koltuğu aday isimlerden biri olan Aziz Yıldırım, çalışmalarına devam ediyor. Yıldırım son olarak Fenerbahçeli boksörler ailesinin organizasyonunda açıklamalarda bulundu.
"DEĞİŞİK BİR SEÇİM
Hedeflerinin başarı elde etmek ve bunun da şampiyon olduğunu geçtiğini söyleyen Yıldırım; "Yine bir seçim öncesinde bir araya geldik ama bu sefer çok değişik bir seçim öncesi diyelim. 12 yıldır, bizim de suçumuz olmuş bir dönem olmuştur, tek hedef başarılı olmak ve şampiyon olmaktır.
Fenerbahçe'nin bu durumunu görüp de üzülmemek elde değil. Şimdi hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelip, beraber mücadele etme zamanımızdır.
Çok açık söylüyorum, başkan olmak için gelmiyorum, Fenerbahçe'yi bu sene başarılı kılıp önünü açmak için geliyoruz. Yoksa bizler gelip de burada başkan, yöneticilik yapma zamanını geçirdik. Belki Barış Bey genç, önünde zaman var ama bizler öyle değil." dedi.
"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"
Yıldırım, daha önce 20 sene başkanlık yaptığını hatırlatarak; "Baskılar var ama hiçbirini dinlemeden aday oldum. Gelin hep birlikte oylarınızı kullanın, karşı tarafı suçlamak veya başka bir şey söylemek istemiyorum. Doğru olan bizlerin tecrübesi, bizlerin yaratacağı imkanlarla biz Fenerbahçe'mizi bu sezon şampiyon yapacağız. Ondan sonra da inşallah gençlerin önü açılmış olur ve bizden sonra onlar alırlar bu bayrağı ve devam ettirirler.
İçiniz rahat olsun. 1998'de geldim ve 20 sene başkanlık yaptım. İyi günüm de oldu, kötü günüm de oldu. İyi günüm daha fazla.
Kulüplerde para sorunu olmaz, çözersiniz. Ama çok para da var demek yanlıştır. Bu yükü kaldıracağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Futbol takımının neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. İnşallah şampiyonluktan sonra hep birlikte oynayacağız ve eğleneceğiz." sözlerini sarf etti.