Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözü: Mücadele etme zamanıdır

Yıldırım, Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapmayı ve gençlerin önünü açmayı hedeflediğini ifade etti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli boksörler ailesinin organizasyonunda yaptığı açıklamada, hedeflerinin başarı ve şampiyonluk olduğunu belirtti.

Mevcut başkan Sadettin Saran'ın görevi bırakmasının ardından koltuğu aday isimlerden biri olan Aziz Yıldırım, çalışmalarına devam ediyor. Yıldırım son olarak Fenerbahçeli boksörler ailesinin organizasyonunda açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİK BİR SEÇİM

Hedeflerinin başarı elde etmek ve bunun da şampiyon olduğunu geçtiğini söyleyen Yıldırım; "Yine bir seçim öncesinde bir araya geldik ama bu sefer çok değişik bir seçim öncesi diyelim. 12 yıldır, bizim de suçumuz olmuş bir dönem olmuştur, tek hedef başarılı olmak ve şampiyon olmaktır.

Fenerbahçe'nin bu durumunu görüp de üzülmemek elde değil. Şimdi hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelip, beraber mücadele etme zamanımızdır.

Çok açık söylüyorum, başkan olmak için gelmiyorum, Fenerbahçe'yi bu sene başarılı kılıp önünü açmak için geliyoruz. Yoksa bizler gelip de burada başkan, yöneticilik yapma zamanını geçirdik. Belki Barış Bey genç, önünde zaman var ama bizler öyle değil." dedi.