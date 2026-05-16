Galatasaray'dan 4'lü taarruz! Okan Buruk'un hayali gerçek olacak
Yeni sezonda Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündeminde Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı yer alırken, yönetimin özellikle Hollandalı stoper için resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte tüm isimlerde yaşanan son gelişmeler...
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, yeni dönemin transfer planlamasına hız verdi. Avrupa'da daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte, dünya futbolunun önemli isimleri gündeme gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında Bernardo Silva ve Virgil van Dijk bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un iki yıldız oyuncunun transferine de olumlu rapor verdiği belirtildi.
VAN DIJK İÇİN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Galatasaray yönetiminin özellikle Virgil van Dijk transferi üzerinde yoğun şekilde çalıştığı ifade edildi. Hollandalı savunmacı için yaklaşık üç aydır menajerler aracılığıyla temasların sürdüğü, sarı-kırmızılıların ise önümüzdeki ay resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Sezon sonunda Liverpool ile yollarını ayırması beklenen 34 yaşındaki stoper için Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin de devrede olduğu aktarıldı. İtalya, İngiltere ve İspanya'dan bazı ekiplerin transfer yarışını yakından takip ettiği kaydedildi.
Deneyimli futbolcunun sözleşmesi gelecek yaz sona ererken, Galatasaray yönetimi süreci haziran ayı içerisinde netleştirmeyi hedefliyor.
GALATASARAY ATMOSFERİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ
Virgil van Dijk'ın bu sezon Galatasaray'a karşı oynanan karşılaşmalar sonrası yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Hollandalı savunmacının İstanbul'daki atmosfer için kullandığı övgü dolu ifadelerin, transfer ihtimaliyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yeniden konuşulmaya başlandığı belirtildi.
Bu sezon toplam 53 resmi maçta forma giyen yıldız stoper, 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Hollanda Milli Takımı kaptanlığını da sürdüren van Dijk, milli forma altında çıktığı 90 maçta 12 gole imza attı.
BAŞAKŞEHİR'DEN İKİ YERLİ HAMLESİ
Galatasaray'ın gündemindeki isimler yalnızca dünya yıldızlarıyla sınırlı değil. Sarı-kırmızılı yönetim, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına RAMS Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı için de harekete geçti.
Galatasaray'ın iki oyuncu için Başakşehir yönetimiyle masaya oturmaya hazırlandığı ve resmi teklifin birlikte yapılmasının planlandığı ifade edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle hücum hattındaki alternatifleri artırmak istediği, Bertuğ'un yanı sıra Yusuf Sarı transferi konusunda da ısrarcı olduğu aktarıldı.
23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yusuf Sarı ise 21 lig maçında 1 gol ve 7 asistlik katkı verdi. Galatasaray yönetiminin yerli transferlerini kamp dönemi başlamadan sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi.