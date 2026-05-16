Galatasaray'dan 4'lü taarruz! Okan Buruk'un hayali gerçek olacak

Van Dijk'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon sonunda Liverpool ile yollarını ayırması beklenen 34 yaşındaki stoper için Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin de devrede olduğu aktarıldı. İtalya, İngiltere ve İspanya'dan bazı ekiplerin transfer yarışını yakından takip ettiği kaydedildi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi gelecek yaz sona ererken, Galatasaray yönetimi süreci haziran ayı içerisinde netleştirmeyi hedefliyor.

Van Dijk bu sezon 3 defa Galatasaray'a karşı forma giydi.

GALATASARAY ATMOSFERİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ Virgil van Dijk'ın bu sezon Galatasaray'a karşı oynanan karşılaşmalar sonrası yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Hollandalı savunmacının İstanbul'daki atmosfer için kullandığı övgü dolu ifadelerin, transfer ihtimaliyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yeniden konuşulmaya başlandığı belirtildi.



Bu sezon toplam 53 resmi maçta forma giyen yıldız stoper, 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Hollanda Milli Takımı kaptanlığını da sürdüren van Dijk, milli forma altında çıktığı 90 maçta 12 gole imza attı.

Van Dijk Liverpool'un kaptanlarından biri.

BAŞAKŞEHİR'DEN İKİ YERLİ HAMLESİ Galatasaray'ın gündemindeki isimler yalnızca dünya yıldızlarıyla sınırlı değil. Sarı-kırmızılı yönetim, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına RAMS Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı için de harekete geçti. Galatasaray'ın iki oyuncu için Başakşehir yönetimiyle masaya oturmaya hazırlandığı ve resmi teklifin birlikte yapılmasının planlandığı ifade edildi.