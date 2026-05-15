Galatasaray Virgil van Dijk transferi için harekete geçti
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Bernardo Silva ile birlikte en büyük hayali olan Virgil van Dijk’ın transferi için yönetimle gece gündüz çalışma içerisinde...
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bernardo Silva ve Virgil van Dijk transferlerini istiyor.
- Galatasaray, Liverpool'dan ayrılması beklenen 34 yaşındaki Hollandalı stoper Virgil van Dijk için yaklaşık 3 aydır menajerler aracılığıyla görüşme yapıyor ve önümüzdeki ay resmi teklif sunması bekleniyor.
- Van Dijk'in Liverpool ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve İtalya, İngiltere ve İspanya liglerinden takımlar da futbolcuyu transfer etmek istiyor.
- Van Dijk bu sezon Galatasaray'a karşı forma giymiş ve İstanbul'daki maçların ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetmişti.
- Hollanda Milli Takımı kaptanı van Dijk bu sezon 53 maçta 6 gol atıp 3 asist yaparken, milli takımda 90 maçta 12 gol kaydetti.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı- kırmızılılarda son günlerde gündem Bernardo Silva ve Vrgil van Dijk... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk iki yıldızın transferini de çok istiyor.
Hollandalı stoper van Dijk için menajerler aracılığıyla yaklaşık 3 aydır görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın önümüzdeki ay resmi teklifte bulunması bekleniyor.
BU SEZON 53 MAÇTA OYNADI
Sezon sonunda İngiliz devi Liverpool'dan ayrılması beklenen 34 yaşındaki Hollandalı stoperi İtalya, İngiltere ve İspanya Ligi'nden takımların da transfer etmek istiyor. Liverpool ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan van Dijk, bu sezon Galatasaray'a karşı forma giymişti.
İstanbul'da oynanan maçlardan sonra sarı- kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahseden tecrübeli oyuncunun transferi için vereceği karar merak ediliyor. Bu sezon 53 karşılaşmada boy gösteren van Dijk, 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı kaptanlığını yapan van Dijk, 90 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.