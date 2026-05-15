Bernardo Silva'dan transfer isteği! "Dünya Kupası öncesi bitsin"



BENFICA İÇİN 'DOĞRU ZAMAN DEĞİL' MESAJI

Bernardo Silva, altyapısından yetiştiği Benfica'ya dönüş ihtimali hakkında da konuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, eski kulübüne dönme isteğini tamamen kapatmasa da bunun için henüz uygun dönemde olmadığını dile getirdi.

Silva açıklamasında, "Geri dönmek isterdim ancak şu an doğru zaman değil. Doğru zaman geldiğinde onların da beni isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum" dedi.

Manchester City ile sözleşmesi devam eden Bernardo Silva'nın geleceğine ilişkin kararını yaz transfer döneminin ilk bölümünde vermesi bekleniyor. Galatasaray ve Barcelona'nın ise oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

