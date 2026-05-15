Bernardo Silva'dan transfer isteği! "Dünya Kupası öncesi bitsin"
Manchester City forması giyen Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Adı Galatasaray ve Barcelona ile anılan Portekizli yıldız, yeni kulübünü Dünya Kupası öncesinde belirlemek istediğini söyledi.
- Bernardo Silva, transfer kararını kısa sürede vermek istediğini açıkladı.
- Silva, Portekiz Milli Takımı kampına belirsizlik yaşamadan gitmek istediğini belirtti.
- Yıldız futbolcu, Dünya Kupası öncesinde yeni kulübünü belirlemeyi hedefliyor.
- Silva, Benfica'ya dönme isteğini tamamen kapatmasa da bunun için uygun zaman olmadığını söyledi.
- Galatasaray ve Barcelona, Bernardo Silva'nın transfer durumunu yakından takip ediyor.
Yeni sezon öncesi transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bernardo Silva, kariyer planlamasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen deneyimli oyuncu, transfer sürecinin uzamasını istemediğini belirterek kararını kısa süre içinde vermeyi hedeflediğini açıkladı.
Portekiz Milli Takımı kampına belirsizlik yaşamadan gitmek istediğini ifade eden Silva, geleceğinin önceden netleşmesinin kendisi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Son dönemde Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile birlikte La Liga devi Barcelona'nın gündeminde yer alan yıldız futbolcunun açıklamaları Avrupa basınında da geniş yer buldu.
MİLLİ TAKIM KAMPINA BELİRSİZLİKLE GİTMEK İSTEMİYOR
Bernardo Silva yaptığı açıklamada transfer kararını Dünya Kupası öncesinde vermeyi planladığını söyledi. Portekizli futbolcu, "Bir sonraki kulübüme Dünya Kupası'ndan önce karar vermek istiyorum. Milli takıma katıldığımda geleceğimin çoktan netleşmiş olmasını isterim" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki oyuncunun bu sözleri, yaz transfer döneminde ayrılık ihtimalinin güçlendiği şeklinde yorumlandı. Manchester City ile uzun süredir üst düzey performans sergileyen Silva'nın kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı değerlendiriliyor.
BENFICA İÇİN 'DOĞRU ZAMAN DEĞİL' MESAJI
Bernardo Silva, altyapısından yetiştiği Benfica'ya dönüş ihtimali hakkında da konuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, eski kulübüne dönme isteğini tamamen kapatmasa da bunun için henüz uygun dönemde olmadığını dile getirdi.
Silva açıklamasında, "Geri dönmek isterdim ancak şu an doğru zaman değil. Doğru zaman geldiğinde onların da beni isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum" dedi.
Manchester City ile sözleşmesi devam eden Bernardo Silva'nın geleceğine ilişkin kararını yaz transfer döneminin ilk bölümünde vermesi bekleniyor. Galatasaray ve Barcelona'nın ise oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.