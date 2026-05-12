Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın Beyoğlu’nda yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Olay sonrası saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.

  • Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira'nın İstanbul'da saldırıya uğradığı iddia edildi.
  • Beyoğlu Kasımpaşa'daki bir AVM'de Torreira'ya sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğu öne sürüldü.
  • Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
  • Olayla ilgili emniyet birimlerinin soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.
  • Lucas Torreira'nın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Uruguaylı orta saha oyuncusunun İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saldırıya uğradığı öne sürüldü.

AVM'DE SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgilere göre Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldı. İddiaya göre saldırgan, Uruguaylı futbolcuya yumruklu saldırıda bulundu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren şahsı gözaltına aldığı öğrenildi. Emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Lucas Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Galatasaray cephesinden de olayla ilgili henüz herhangi bir duyuru gelmedi.

