Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında
Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın Beyoğlu’nda yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Olay sonrası saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Uruguaylı orta saha oyuncusunun İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saldırıya uğradığı öne sürüldü.
AVM'DE SALDIRIYA UĞRADI
Edinilen bilgilere göre Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldı. İddiaya göre saldırgan, Uruguaylı futbolcuya yumruklu saldırıda bulundu.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren şahsı gözaltına aldığı öğrenildi. Emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK
Lucas Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Galatasaray cephesinden de olayla ilgili henüz herhangi bir duyuru gelmedi.